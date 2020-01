Já imaginou Pokémon e Zelda – Breath of the Wild juntos?

Um aspirante a desenvolvedor de jogos apresentou as primeiras imagens de um suposto projeto de jogo em que ele está trabalhando, que planeja misturar os mundos de Pokémon e Zelda: Breath of the Wild.

O video, publicado no Reddit, mostra um treinador dentro de uma floresta exuberante com um Pidgeotto voando acima dele. À primeira vista, o mundo parece enorme e é difícil acreditar que uma única pessoa possa estar trabalhando em um projeto desses.

Pokemon + BOTW Just a bit of fun 🙂 Twitter: https://twitter.com/DanIonutChis

É claro que poderia ser apenas uma série de imagens, já que o usuário do Reddit não postou nenhuma demo do jogo em que está trabalhando, mas definitivamente nos dá uma ideia do tamanho e da escala que ele estaria tentando alcançar. A primeira vista, parece estar usando recursos da série Pokémon: Let’s Go.

Honestamente, um jogo como esse tem sido o maior sonho de um fã de Pokémon há muito tempo. Enquanto Sword e Shield nos deu a Área Selvagem, um jogo Pokémon em que você é livre para percorrer o mundo sem restrições e seguir como quiser, semelhante ao Breath of the Wild, é um jogo que a maioria dos fãs de Pokémon só pode sonhar.

Ainda assim, mesmo que o jogo veja a luz do dia no futuro, não imaginamos que ele fique ativo por muito tempo. Afinal, a Nintendo e a Game Freak têm o hábito de encerrar projetos de fãs sem dar encaminhamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 02 de janeiro.