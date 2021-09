Hoopas Brilhantes estão disponíveis no Pokémon Go?

A Temporada da Travessura continua com força total em Pokémon Go com um projeto de pesquisa especial, Travessura Incompreendida, que estará ativo durante toda a temporada. O projeto de pesquisa entrará no ar às 11h, horário local, em 5 de setembro.

Você terá a chance de capturar a versão confinada de Hoopa conforme conclui as tarefas que estarão disponíveis. Embora o encontro seja garantido, você precisará trazer o seu melhor para adicioná-lo com sucesso à sua coleção. Com um encontro com Hoopa garantido em vista, a maioria dos jogadores já começou a se perguntar se conseguiria capturar uma versão Brilhante do Pokémon.

Hoopa é um Pokémon Mítico e a Niantic não libera imediatamente a versão Brilhante de um Pokémon Mítico quando ele é lançado. O lançamento do Pokémon Mítico Brilhante, geralmente acontece durante um evento especial que gira em torno da versão brilhante do Pokémon.

A partir de agora, uma versão Brilhante do Hoopa não está presente no Pokémon Go, mas a Niantic provavelmente irá anunciá-lo através de seus canais de mídia social sempre que a desenvolvedora decidir incluí-lo.

Embora o projeto de Pesquisa Especial, Travessura Incompreendida, só estará disponível durante a Temporada de Travessura, os jogadores que iniciarem a primeira missão poderão concluí-la mesmo após o evento. Você deve começar a primeira missão antes que o evento termine, mesmo se você não planeja terminar um projeto de Pesquisa agora, para ganhar algum tempo extra, se necessário.

