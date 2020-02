Hackers estão colocando Pokémon inéditos em Max Raids em Sword & Shield

Pokémon Sword & Shield tem lidado com hackers desde o lançamento do jogo, pois os jogadores continuam adicionando Pokémon hackeados, mesmo que esses Pokémon ainda não tenham sido lançados.

Hackear Pokémon para batalhas competitivas é algo que acontece na comunidade há mais de uma década, mas agora alguns hackers encontraram uma maneira de adicionar Pokémon não lançados ao jogo através das Max Raid Battles.

Após o lançamento de Sword & Shield, os mineradores de dados encontraram 35 Pokémon no código do jogo que não foram utilizados na versão final. Esses Pokémon incluíam Bulbasaur e Squirtle, junto com quase todos os Pokémon Lendários das gerações anteriores.

Nos primeiros dias do lançamento, os hackers conseguiam usar o Bulbasaur e o Squirtle na história, desde que não tentassem colocá-los online. Isso ocorre porque o Pokémon está totalmente programado no jogo e armazenado para ser lançado em futuras atualizações, ou seja, os dados estão completos, só não foram implementados no código principal do jogo.

No entanto, um jogador que usa o nome de Lorance tem aparecido em toda a Y-Net quando os jogadores se conectam para jogar online, e cada um dos pedidos de participação em Raids que ele está criando mostram um Pokémon não lançado.

O primeiro exemplo apareceu alguns dias atrás, com Lorance aparecendo com uma sala de raid bloqueada para batalhar contra uma Marshadow, e outra para Mewtwo logo depois disso. A solicitação bloqueada mostrou claramente a silhueta dos lendários, mas, além de uma imagem, não há mais informações disponíveis sobre a raid.

Ele apareceu novamente mais tarde, desta vez com um pedido de raid para Reshiram, um dos Pokémon lendários de Black & White que foi confirmado, junto com os outros dois, todos constavam na mineração de dados inicial. Todos os três Pokémon nessas imagens parecem ter dados compatíveis com raids já integrados ao jogo, a julgar pelas mensagens normais surgindo e com o sprite do Pokémon sendo exibido exatamente como qualquer outra raid mostraria.

Não está claro se o jogador foi capaz de realmente iniciar uma raid usando esses dados, mas a imagem do Mewtwo mostra Lorance na sala de espera por um Max Raid e não há alterações claras ou mensagens de erro.

Com base nas informações coletadas do Pokémon Direct mais recente, muitos desses Pokémon lendários foram incluídos como Max Raid Battles na DLC The Crown Tundra, que deve ser lançada neste outono. Não foi dito nada sobre o Pokémon aparecer fora dessa área de DLC, mas se os dados já estiverem funcionando para a Área Selvagem padrão, não seria uma surpresa ver isso acontecendo também em eventos especiais.

