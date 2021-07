Guia para fazer a selva em Pokémon UNITE | Como ser um Mestre da Área Central

Aqueles familiarizados com os jogos MOBA foram tratados com muitas mecânicas de jogo e opções de jogabilidade familiares quando o primeiro jogo no estilo da extremamente popular franquia Pokémon, Pokémon UNITE, foi lançado no Switch no início desta semana.

Com cinco jogadores em uma equipe e apenas duas rotas, o jogo incentiva um jogador a fazer a selva pelo seu time. Caçador é um termo usado para um jogador que derrota criaturas inimigas de dentro da área selvagem entre as duas rotas principais para coletar Aeos Energy e marcar pontos para seu time. A função na selva também inclui entrar em qualquer rota para fornecer assistência aos aliados.

Em Pokémon UNITE, o caçador funciona de maneira um pouco diferente do que em outros títulos MOBA. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a selva em Pokémon UNITE antes de entrar no jogo.

Como fazer a selva em Pokémon UNITE

Screengrab via The Pokémon Company

Fazer a selva em Pokémon UNITE é tão fácil quanto entrar na área selvagem localizada no centro do mapa e eliminar as espécies selvagens que povoam este espaço.

Neste espaço, os jogadores serão capazes de coletar Aeos Energy sem ter que se preocupar muito com a interação com outros jogadores inimigos. Se não for impedido, o caçador fará uma diferença substancial na pontuação final geral do jogo.

Muitos dos Pokémon na área selvagem possuem fortalecimentos exclusivos que serão concedidos ao jogador que os derrotar conforme eles limpam o terreno. Há uma ordem na qual você deve eliminar Pokémon para obter o máximo de benefício.

Aqui está a melhor ordem que encontramos para a selva até agora.

Lillipup – Comece eliminando o Lilipup que aparece perto dos dois efeitos quando eles aparecem.

Ludicolo – Este é o primeiro efeito a adquirir. Eliminar este Pokémon primeiro concederá ao jogador um pequeno bônus de dano para ajudar a eliminar os restantes.

Bouffalant – Em seguida, pegue seu segundo efeito eliminando esta espécie, que concede redução de velocidade de movimento para inimigos quando atingido.

Corphish – Elimine esses Pokémon para ganhar um pouco de Aeos Energy extra ao entrar na rota

Depois de completar essa rotação, você deve tentar entrar em uma rota e ajudar seus aliados lutando contra os jogadores inimigos. Continue eliminando os Pokémon quando eles aparecerem novamente, o que pode ser visto em seu minimapa, para manter o contato com a Aeos Energy para seu time e para impedir que o time adversário roube seus efeitos.

Mais tarde na partida, você pode voltar sua atenção para o Pokémon de objetivo maior quando tiver a chance.

Pokémon Selvagem Poderoso

Imagem via Nintendo

Você pode precisar da ajuda de seus aliados, no entanto, ao tentar derrubar Rotom na parte superior do mapa ou Drednaw na parte inferior. Qualquer um dos poderosos Pokémon Selvagem fará uma grande diferença para sua equipe.

Rotom se tornará um aliado temporário da equipe que o eliminar, lutando contra os inimigos e marcando no gol mais próximo instantaneamente por 14 segundos. Drednaw concederá ao time que o derrotar um efeito defensivo por cerca de 15 a 20 por cento de sua vida.

A última criatura que você vai querer eliminar é o lendário Pokémon Zapdos. Junto com bastante Aeos Energy, Zapdos torna a pontuação instantânea para o time que o elimina por 30 segundos. No entanto, essa tarefa exigirá toda a sua equipe. Zapdos é um inimigo formidável que muitos jogadores lutarão para derrotar sozinhos.

O melhor Pokémon da selva

O papel do caçador é mais adequado para espécies com alta mobilidade. Aqui estão os melhores Pokémon que você pode usar agora.

Lucario

Absol

Greninja

Machamp

Gengar

Garchomp

Talonflame

Zeraora

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 23 de julho.