Guia da Great Marsh em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl – Todos os encontros, Pokémon diários e muito mais

A cada nova iteração de Pokémon, a Game Freak e os outros desenvolvedores que trabalham nos jogos encontram novas maneiras de pegar conceitos antigos e trazê-los à vida de novas maneiras. Isso pode significar algo tão simples como dar novas evoluções a espécies que não as tinham antes, mecânicas como Megaevoluções ou o Dynamax levando a batalha para o próximo nível, ou simplesmente ver uma área que funcionou e transformá-la em outra coisa.

No caso de Sinnoh e os remakes de Brilliant Diamond e Shining Pearl no Nintendo Switch, a Great Marsh é o equivalente da quarta geração da Safari Zone e foi na verdade a primeira vez que os jogos trocaram o nome original por algo novo.

Depois de chegar em Pastoria City, os jogadores podem pagar 500 PokéDollars para entrar na Great Marsh. Eles receberão 30 Safari Balls e um limite de 500 passos para entrar no habitat protegido de vários Pokémon raros e tentar capturá-los.

Uma vez lá dentro, os jogadores podem atravessar um conjunto de seis áreas numeradas a pé ou por meio de um pequeno bonde montado em uma trilha no centro, o que ajudará a conservar passos se você precisar ir mais fundo no pântano.

Cada área conterá diferentes Pokémon nativos da Great Marsh, com várias espécies sendo exclusivas da área. Existem também vários mecanismos que você precisa aprender antes de realmente entrar e começar a capturar.

Regras gerais

A taxa de 500 PokéDollar, 30 Safari Balls e o limite de 500 passos são todos aspectos bem conhecidos da Great Marsh, pois segue o modelo da Safari Zone de títulos mais antigos. Também possui o ambiente sem batalhas.

Depois de entrar na Great Marsh, você não estará lutando contra outros Pokémon, em vez disso, você estará jogando Safari Balls, Mud ou Bait. Jogar Mud em um Pokémon o tornará mais fácil de pegar, mas terá mais chances de ele fugir. Da mesma forma, lançar uma Bait tornará o Pokémon mais difícil de pegar, mas menos propenso a fugir, com ambos alterando a taxa de captura / fuga única em um estágio por uso.

As Safari Balls têm a mesma taxa de captura de uma Pokéball normal, então você não receberá nenhum bônus e precisará utilizar Mud e Bait de maneira adequada.

Você também pode fugir de qualquer encontro automaticamente se não quiser capturar um Pokémon.

Mudando de Pokémon

A maioria dos Pokémon que você encontra na Great Marsh serão encontros comuns, o que significa que eles estarão espalhados por várias áreas. Existe uma maneira de encontrar Pokémon raros com facilidade e ter certeza de que você sabe onde conseguir caçá-los, embora esses encontros mudem diariamente.

Este método envolve subir as escadas assim que entrar no edifício principal da Great Marsh, antes de realmente entrar no próprio pântano.

No segundo andar, você encontrará alguns binóculos que são usados ​​para visualização panorâmica. Ao pagar 100 PokéDollars, você terá uma visão geral de certas partes do pântano e de quais Pokémon estão disponíveis em cada local, embora o Pokémon que você veja seja completamente aleatório. Se você tiver sorte, poderá ver um Pokémon raro do mirante e pode simplesmente ir direto para essa área para tentar capturá-lo.

Você deve pelo menos reservar um tempo para explorar o Great Marsh uma vez por completo para pegar todos os itens espalhados por ele.

Lista completa de encontros

Agora que você sabe todos os fundamentos, aqui está uma lista completa dos Pokémon que você pode encontrar na versão BDSP do Great Marsh, dividida entre encontros aleatórios regulares durante o dia e a noite, encontros na água por Surf e pesca, e o Pokémon Diário do Binóculo, junto com o que muda quando você desbloqueia a National Pokédex.

Encontro aleatório (manhã / dia)

Whooper (20 por cento)

Bibarel (20 por cento)

Marill (15 por cento)

Quagsire (15 por cento)

Starly (10 por cento)

Budew (10 por cento)

Psyduck (oito por cento)

Azurill (um por cento)

Bidoof (um por cento)

Encontro aleatório (noite)

Whooper (20 por cento)

Bibarel (20 por cento)

Hoothoot (20 por cento)

Marill (15 por cento)

Quagsire (15 por cento)

Psyduck (oito por cento)

Azurill (um por cento)

Bidoof (um por cento)

Com Surf

Whooper (60 por cento)

Marill (15 por cento)

Psyduck (cinco por cento)

Quagsire (cinco por cento)

Pescaria

Old Rod Magikarp (100 por cento)

Good Rod Magikarp (65 por cento) Barboach (35 por cento) Gyarados (cinco por cento)

Super Rod Whiscash (60 por cento) Carvanha (35 por cento) Gyarados (cinco por cento)



Encontros diários do binóculos (pré-NatDex)

Golduck (10 por cento)

Roselia (10 por cento)

Staravia (10 por cento)

Skorupi (10 por cento)

Drapion (10 por cento)

Croagunk (10 por cento)

Toxicroak (10 por cento)

Carnivina (10 por cento)

Encontros diários do binóculos (pós-NatDex)

Paras (10 por cento)

Exeggcute (10 por cento)

Kangaskhan (10 por cento)

Shroomish (10 por cento)

Gulpin (10 por cento)

Yanma (10 por cento)

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de novembro.