Glastrier e Spectrier são supostamente os nomes dos novos Pokémon vazados em The Crown Tundra

Os vazamentos já começaram a sair antes do lançamento do segundo e último DLC de Pokémon Sword & Shield, The Crown Tundra, em 22 de outubro, incluindo uma olhada em alguns dos novos Pokémon lendários.

Os fãs teriam aprendido os nomes dos dois novos Pokémon lendários com temática de cavalos que foram mostrados em um vazamento hoje cedo e têm alguma conexão com Calyrex.

Imagem via CentroLeaks

Glastrier é o primeiro nome, segundo o CentroLeaks, aparentemente, do tipo Gelo, que emite um frio intenso pelos cascos e tem uma máscara que cobre o rosto 100 vezes mais dura que os diamantes. Ele também tem uma nova habilidade chamada Chilling Neigh, que aumentará sua estatística de ataque quando nocautear um Pokémon.

Da mesma forma, Spectrier é o outro que parece ser do tipo Fantasma que pode dar um coice forte o suficiente para separar uma alma de um corpo. Sua nova habilidade relatada, Grim Neigh, terá um efeito semelhante ao de Glastrier, pois aumentará seu ataque especial ao nocautear um oponente.

Calyrex também será capaz de se fundir de alguma forma com Glastrier e Spectrier, de acordo com esses vazamentos. Mas não é exatamente como Kyurem ou Necrozma se fundiram com outros Pokémon lendários no passado.

Em vez disso, Calyrex supostamente estará montando os novos lendários, tornando-se Calyrex Ice Rider ou Calyrex Shadow Rider, dependendo de qual cavalo ele monta. Não sabemos muito sobre essas outras formas, mas aparentemente, elas terão a habilidade do respectivo Pokémon cavalo combinada com Unnerve.

Aqui está a descrição do Pokédex que vazou para cada um.

Calyrex Ice Rider Sword: De acordo com a tradição, este Pokémon não mostrou misericórdia para aqueles que se intrometiam em seu caminho, mas curaria as feridas de seus oponentes após a batalha. Shield: Diz-se que este Pokémon uma vez moveu uma grande floresta, e todos os Pokémon que viviam lá, para um novo local durante a noite.

Calyrex Shadow Rider Sword: Diz-se que Calyrex e um Pokémon que se ligou a ele correram por toda a região de Galar para trazer o verde para as terras devastadas. Shield: As lendas dizem que, usando seu poder para ver todos os eventos do passado ao futuro, este Pokémon salvou as criaturas de uma floresta de um ataque de meteorito.



Mais detalhes sobre Glastrier, Spectrier e sua relação com Calyrex serão revelados assim que a expansão The Crown Tundra for lançada em 22 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de outubro.