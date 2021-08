Galaxy Team e novas evoluções de Pokémon estão entre os detalhes revelados de Pokémon Legends: Arceus

Faltam poucos meses para começarmos a explorar a região de Sinnoh do passado. E, com o Pokémon Presents de hoje, já sabemos mais sobre o que esperar do jogo Pokémon Legends: Arceus — embora ele também tenha deixado muitas novas perguntas.

Os fãs puderam ver mais um pouco do passado humilde da região de Sinnoh — conhecida na época como região de Hisui —, com direito ao enorme (e meio sinistro) Monte Coronet no centro, dividindo a região em duas. No jogo, vamos descobrir novos Pokémon, como Wyrdeer e Basculegion, que evoluem de Stantler e Basculin, respectivamente. As formas de Hisui também entram no jogo, com Growlithe de Hisui e Braviary de Hisui anunciados até o momento. Pegando uma carona com esses Pokémon, será fácil viajar pela região de Hisui, tanto em terra quanto no ar e no mar.

Como já tinha sido revelado no anúncio inicial, você poderá escolher entre Rowlet, Cyndaquil e Oshawott como seu Pokémon inicial — bem diferente das opções de Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, que eram Turtwig, Chimchar e Piplup. Você começa sua jornada na Jubilife Village com o pesquisador Professor Laventon e deve trabalhar com vários integrantes da Galaxy Team, fazendo o reconhecimento da região de Hisui para descobrir mais sobre os Pokémon locais. Trabalhando com os outros personagens, você vai aprendendo mais sobre a região de Hisui e os Pokémon que habitam o local, com o objetivo de criar a primeira PokéAgenda da região. Muitos desses personagens são antepassados dos personagens que já conhecemos da região de Sinnoh no presente, incluindo Commander Kamado e Captain Cyllene — que se parecem muito com Professor Rowan e Cyrus.

O trailer também revelou que alguns Pokémon, como Ursaring e Gyarados, agem de uma forma descontrolada. Esses Pokémon, e outros ainda não revelados, atacam o treinador e seu Pokémon. Caso o treinador sofra muito dano, ele desmaiará, provavelmente sendo levado de volta à Jubilife Village ou um acampamento. Ainda não foram divulgados mais detalhes desse tipo mais agressivo de Pokémon, embora eles pareçam ter algo a ver com fendas mostradas no trailer.

O sistema tradicional de batalhas também será alterado para Pokémon Legends: Arceus. Dependendo dos atributos do Pokémon, ele pode conseguir atacar mais de uma vez. Alternar entre os estilos Strong (forte) e Agile (ágil) permite que os Pokémon tenham atitudes diferentes nas batalhas, assim os treinadores têm mais flexibilidade que nunca em estratégias de batalha.

Pokémon Legends: Arceus já tinha sido anunciado no Pokémon Presents de aniversário de 25 anos, em fevereiro, mas na época não foi revelada nenhuma informação além de sua data de lançamento. Essa nova experiência com Pokémon na região de Hisui começa em 28 de janeiro, lançamento do jogo para o Nintendo Switch.

Você também poderá explorar a versão moderna da região de Sinnoh mais uma vez em Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl, que também foram mostrados no Pokémon Presents de hoje, com mais informações de como eles se relacionam com os originais. Os dois títulos serão lançados em 19 de novembro. E, com Pokémon Legends: Arceus alguns meses depois, haverá muito a aproveitar na região de Sinnoh.

