Formas de Galar vão continuar nos ovos de 7km em Pokémon Go

A Niantic confirmou que, mesmo depois que a Pesquisa especial do Campeão do Desafio retrô 2020 acabar, em 8 de junho, os Pokémon em formas de Galar vão continuar disponíveis para todos os jogadores de Pokémon Go nos ovos de 7km.

Os Pokémon da oitava geração se juntam às formas de Alola, que já fazem parte das possibilidades dos ovos de 7km, e mais formas podem ser adicionadas no futuro.

O Desafio retrô foi a primeira vez que os Pokémon de Galar ficaram disponíveis em Pokémon Go. Mas só foram adicionadas ao jogo as formas que tinham outras variantes já disponíveis. O mesmo aconteceu com as formas de Alola, mesmo que a Pokédex de Pokémon Go ainda não tenha chegado às gerações 7 ou 8.

Meowth de Galar, Darumaka de Galar, Zigzagoon de Galar e Stunfisk de Galar poderão ser obtidos nos ovos de 7km em um futuro próximo. Será a única maneira de obter Linoone de Galar, Obstagoon, Perrserker e Darmanitan de Galar, a não ser que haja alguma Pesquisa especial no futuro, depois que o Desafio retrô terminar.

Rattata de Alola, Vulpix de Alola, Sandshrew de Alola, Diglett de Alola, Meowth de Alola, Geodude de Alola e Grimer de Alola são os Pokémon da sétima geração que também podem ser obtidos dessa forma.

Mais detalhes sobre as formas de Galar e sobre Pesquisas especiais depois do Desafio retrô devem ser liberadas quando o evento acabar, em 8 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de junho.