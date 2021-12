Evento de Ano Novo, estreia do Mega Aerodactyl e mais a ser lançado em Pokémon Go em janeiro de 2022

Pokémon Go está chegando no ano novo com uma infinidade de novos eventos, muitos deles comemorando o início de 2022 e o próximo aniversário da série Pokémon, junto com a introdução de muitos rostos conhecidos.

Em uma nova postagem do blog, a Niantic revelou que janeiro de 2022 está marcado para ser cheio de novos eventos para todos os jogadores desfrutarem, com uma abundância de surgimentos de Pokémon na natureza e em Reides.

Os jogadores terão várias oportunidades ao longo do mês para encontrar e capturar Pokémon poderosos que geralmente só aparecem durante eventos especiais.

Janeiro começará com o evento de Ano Novo de 2022 do Pokémon Go, começando em 31 de dezembro e terminando em 4 de janeiro. Logo em seguida, será o evento Montanhas do Poder, permitindo aos jogadores encontrar Pokémon de Johto e Sinnoh com mais frequência de 7 a 13 de janeiro. O mês será encerrado com uma celebração de Kanto, desta vez com foco na Usina Elétrica da região com aumento de surgimento de Pokémon do tipo Elétrico e Aço de 19 a 31 de janeiro. Mais detalhes sobre esses eventos são esperados conforme eles se aproximam. Esses dois eventos finais em janeiro continuarão a história em andamento na Temporada de Legado de Pokémon Go.

A recompensas da descoberta extraordinária de janeiro será o Pokémon Serpente de Pedra, Onix. Depois de terminarem uma Pesquisa, os jogadores receberão Mega Energia Steelix que, quando o suficiente for acumulado, permitirá aos jogadores Mega Evoluir seu Steelix por um breve período.

Spheal, o Pokémon Bater Palmas, é o foco do Dia Comunitário de janeiro no dia 16. Quando totalmente evoluído para Walrein, ele aprenderá o ataque ágil Neve em Pó e o novo ataque carregado Lança Congelada. Este evento acontecerá das 11h às 17h, horário local, mas Walrein estará qualificado para aprender esses ataques exclusivos do evento até duas horas após o término do Dia Comunitário.

O Horas do Pokémon em Destaque deste mês dará aos jogadores a oportunidade de capturar vários Pokémon raros, além de benefícios limitados todas as terças-feiras, das 18h às 19h no horário local. O primeiro contará com Solosis, o Pokémon Célula, em 4 de janeiro com 2x mais doces por transferência. Em 11 de janeiro, Diglett vai roubar os holofotes, dando aos jogadores 2x mais Poeira Estelar por Captura. Plusle e Minun completam o Horas do Pokémon em Destaque de janeiro em 18 e 25 de janeiro, respectivamente, com Plusle oferecendo 2x Doce por Captura e Minun dando 2x mais doces por transferência. Cada um desses Pokémon pode ser Brilhante, exceto Solosis.

As Horas de Reides de janeiro consistem em Pokémon lendários e míticos retornando às Reides ao longo do mês. Kyurem aparecerá durante a Hora de Reide de 5 de janeiro e é elegível para ser Brilhante. Heatran reaparecerá na Hora de Reide de 12 de janeiro e também poderá ser Brilhante. O Pokémon Mítico, Genesect, vai estrear em sua forma Disco Elétrico em 19 de janeiro. Para completar as Horas de Reide de janeiro, Regice estará retornando com taxas maiores em 26 de janeiro e pode ser Brilhante.

Mais Megarreides também estarão aparecendo ao longo de janeiro, incluindo a introdução de uma nova Megaevolução para um popular Pokémon da região de Kanto: Aerodactyl. Mega Abomasnow continuará aparecendo em Megarreides até 7 de janeiro, mas será substituído pelo Mega Aerodactyl estreante até 1º de fevereiro. Quanto às Reides normais, Kyurem permanecerá até 7 de janeiro, Heatran retornará de 7 a 15 de janeiro, Genesect em sua forma Disco Elétrico aparecerá pela primeira vez de 15 a 24 de janeiro, e Regice aparecerá de 24 de janeiro a 1º de fevereiro.

Os jogadores poderão curtir todas as festividades de ano novo em Pokémon. Passe por vários eventos ao longo do mês de janeiro que começam já no último dia de 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 22 de dezembro.