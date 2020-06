É possível fazer ovos de Kubfu e Urshifu na expansão Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield?

Kubfu será a maior prioridade de muitos times no futuro, tanto no competitivo quanto no casual da expansão Isle of Armor de Pokémon Sword e Pokémon Shield. Mas é bom garantir que seu Kubfu e seu Urshifu já tenham treinamento apropriado de primeira, porque será difícil alterar seus atributos.

Já que tanto Kubfu quanto Urshifu são Pokémon Lendários, você não consegue fazer ovos de nenhuma parte da linha evolutiva, nem mesmo usando Ditto.

Isso significa que você não poderá ter várias cópias dos Pokémon Wushu sem trocar com outros treinadores ou reiniciar o jogo para completar novamente a expansão Isle of Armor.

Você pode usar Pokémon Home para guardar o Urshifu e depois reiniciar, para não precisar adquirir outra cópia de Sword ou Shield e do passe de expansão, mas é meio que a única opção se não conseguir encontrar alguém para trocar um Kubfu.

Isso não impede a viabilidade competitiva do Pokémon, mas significa que voltar aos atributos base e mudar alguns aspectos da composição para se adequar a outros estilos de jogo será um processo muito mais lento, já que você só tem uma versão do Pokémon.

Quase todos os pontos fortes de Urshifu levam a aumentar seu Ataque e outro atributo à sua escolha até o máximo, então deve ser fácil fazer uma versão viável de Rapid Strike ou Single Strike Style no competitivo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de junho.