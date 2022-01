Dragonite, Lucario e Tsareena dominam o Ranque Master em Pokémon UNITE

Mesmo pequenas atualizações podem alterar a usabilidade de um Pokémon em todos os níveis de partidas no Pokémon UNITE, mas quando o jogo introduz novos Pokémon e faz grandes mudanças, os melhores jogadores do mundo tendem a notar.

O usuário do Reddit duelaxis deu aos fãs uma visão detalhada das escolhas de Pokémon mais comuns para os melhores jogadores na atualização final antes de Trevenant se juntar à lista em 20 de janeiro.

Usando os dados das últimas 20 partidas ranqueadas de cada jogador no top 100 do ranking global do UNITE, duelaxis compilou os principais Pokémon usados ​​pelo topo do Ranque Master durante a atualização 1.3.1.8. E, quando comparado com as taxas de uso anteriores da versão 1.3.1.6 – a atualização pré-Dragonite – há uma diferença gritante em algumas classificações.

Com a adição de Dragonite, os melhores jogadores começaram a usar uma rotação de três All-Rounders.

Imagem via u/ duelaxe

Dragonite ocupou o primeiro lugar de Lucario na última atualização, vendo uma taxa de uso de quase 20% em equipes compostas por jogadores do top 100, graças à sua versatilidade e itens autossustentáveis. Lucario caiu do primeiro para o terceiro em uso, caindo abaixo da taxa de uso de 10,8 por cento de Eldegoss em 10,3 por cento.

Tsareena também saltou para quarto de quinto lugar na classificação mais recente, com 10,1 por cento de uso. E, completando os cinco primeiros está Pikachu. O Atacante Elétrico subiu para o top 10, saltando 10 lugares.

Wigglytuff se junta a Eldegoss como o único outro Support no top 10, caindo para sétimo com 7% de uso. Talonflame manteve seu título de melhor Speedster na nova atualização e continua a subir lentamente nas classificações, ficando em oitavo com uma taxa de uso de 5,6%.

As maiores quedas nos 10 melhores foram Venusaur, que caiu seis posições para nono, e Gardevoir. O o tipo Psíquico afundou completamente, caindo 10 pontos e perdendo quase toda a sua taxa de uso à medida que o novo meta avança.

Imagem via duelaxe

Greedent e Snorlax são os únicos Defenders apresentados na lista, ocupando o sexto lugar com 7,3% de uso e 10º com 3,9% de uso, respectivamente. Slowbro pode acabar entrando no top 10 na próxima atualização, já que saltou sete posições para o 11º e mal está atrás de Snorlax em uso.

É muito provável que os enfraquecimentos para Dragonite e Tsareena sejam incluídos na próxima grande atualização, que deve chegar quando Trevenant for lançado em 20 de janeiro. Você pode ver os dados coletados do duelaxis, que incluem taxas de uso desde outubro, em suas planilhas atualizadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de janeiro.