DLC The Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield será lançado em 17 de junho

A Nintendo e a Pokémon Company finalmente revelaram quando os fãs de Pokémon Sword & Shield poderão ter acesso ao aguardado primeiro DLC do expansion pass do jogo, The Isle of Armor, e é bem antes do esperado.

The Isle of Armor fica disponível para Switch em 17 de junho. É o primeiro de dois grandes DLCs da série.

O trailer mostrou boa parte do novo mundo que os jogadores poderão descobrir. Ele também deu aos treinadores as primeiras imagens de alguns dos 100 Pokémon a ser adicionados no primeiro DLC.

Os fãs até puderam ver um pouco da história, dos treinadores com quem poderão lutar, um monte de Pokémon em forma Gigantamax e a primeira aparição do Slowbro de Galar.

Agora, só nos resta esperar até que o DLC seja lançado, ainda neste mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 02 de junho.