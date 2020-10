Devo escolher Regieleki ou Regidraco na expansão The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield?

A Game Freak gosta mesmo de fazer os jogadores ficarem trocando Pokémon entre si e terem que escolher qual encontrar em certas situações.

Assim como era preciso escolher apenas uma das evoluções de Kubfu em Isle of Armor, The Crown Tundra inclui duas escolhas parecidas envolvendo alguns dos Pokémon Lendários adicionados no DLC.

Uma das escolhas está relacionada aos novos Regis, Regieleki e Regidraco. Os dois têm seus pontos positivos, mas você só poderá capturar um na campanha de Sword ou Shield, a não ser que tenha outra cópia do jogo ou compre outro Expansion Pass.

Quando tiver capturado Regirock, Registeel e Regice e desbloqueado as Split-DecisiRuins, você precisará decidir. A estátua no meio do local tem dois padrões e você precisa fazer o chão brilhar no padrão do Regi que quiser capturar.

No caso de Regieleki, ele é o mais frágil dos Regis, mas também é o mais rápido. Você pode atacar com a maior velocidade do jogo, além de ter acesso a Thunder Cage, um ataque Elétrico de vários turnos que tem 80 de poder base e não pode errar.

Regidrago sacrifica velocidade em nome de mais vida e tem as mesmas defesas do irmão do tipo Elétrico. Você ataca com a mesma força com o Dragão e seu ataque especial causa mais dano se você estiver com menos vida.

De modo geral, parece que Regieleki terá mais viabilidade competitiva quando puder ser usado, mas o que interessa mesmo é qual estilo de jogo você prefere para o seu Regi.

