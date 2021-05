Detalhes do Pokémon Go Fest 2021, novo copa da Liga de Batalha e muito mais minerado

Uma nova atualização de texto foi enviada ao Pokémon Go hoje cedo, incluindo algumas informações muito importantes para a Liga de Batalha Go e Go Fest 2021.

Graças ao grupo de mineradores de dados PokeMiners, demos uma olhada no que supostamente será o novo horário do Pokémon Go Fest 2021, uma nova copa da Liga de Batalha Go e uma nova linha de missões.

Começando com Go Fest, já sabíamos que a iteração de 2021 do evento anual seria um evento global de dois dias, nos dias 17 e 18 de julho. Agora, parece que os detalhes do tíquete o listam como acontecendo das 10h às 18h no horário local em ambos os dias.

Se isso acabar sendo preciso, será uma pequena redução no tempo de execução do Go Fest 2020, que funcionou das 10h às 20h, horário local, nos dias 25 e 26 de julho no verão passado. No entanto, precisaremos aguardar a confirmação oficial e os detalhes para ver o que a Niantic está planejando para o evento.

Para a Liga de Batalha Go, parece que uma nova Copa Especial será lançada no futuro. O único texto encontrado em uma varredura inicial por PokeMiners foi o nome, Elemental Cup (Copa Elemental), o que provavelmente significa que será uma variante mais específica de eventos da Liga centrados em Tipo anteriores.

Há também um novo conjunto de missões para capturar Pokémon e tirar uma foto de Eevee na natureza. Não há muito para acontecer lá, mas parece que as fotos na natureza serão mantidos para as próximas missões.

Alguns arquivos de texto mais detalhados foram enviados para o Raid Logging e recursos de integração de contatos descobertos anteriormente. Tudo isso é um texto básico que descreve vários recursos e usos, o que significa que ambos provavelmente serão lançados oficialmente em uma atualização muito em breve.

Todas essas informações foram retiradas de uma mineração de dados e devem ser consideradas levianamente até que a Niantic confirme o conteúdo. Você pode ler mais sobre a análise completa dos dados no The Silph Road Reddit.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de maio.