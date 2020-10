Darkrai será destaque em reides de 5 estrelas durante o Halloween em Pokémon Go

Os jogadores de Pokémon Go podem desfrutar de um novo evento de Halloween neste ano no popular jogo para celular. Entre muitas coisas como Pokémon do tipo fantasma aparecendo com mais frequência, Yamask de Galar aparecendo pela primeira vez e uma nova pesquisa de campo, os treinadores verão Darkrai em reides de cinco estrelas.

O evento de Halloween estará ativo em Pokémon Go de 23 de outubro até 3 de novembro. Darkrai é um Pokémon do tipo Sombrio, como seu nome sugere, de Sinnoh, a região da geração quatro. É um Pokémon mítico e “pode embalar as pessoas para dormir e fazê-las sonhar. É ativo durante as noites de lua nova”, de acordo com sua Pokédex.

Trainers, our #PokemonGOHalloween announcement is here! Read up on all the frighteningly spooky details and have a scary good time! 🎃 https://t.co/5PfTJh3GCy pic.twitter.com/J1p7wvK581 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) October 19, 2020

Darkrai tem 53.623 PC como um chefe de reide de cinco estrelas, então você precisará da ajuda de um número considerável de outros jogadores para terminar a reide a tempo de pegá-lo. Pokémon do tipo sombrio são vulneráveis ​​a movimentos de Fada, Lutador e Inseto.

Os ataques mais forte de Darkrai é Snarl e Shadow Ball. Ele só pode atingir um PC máximo de 3.739. É considerado o melhor Pokémon do tipo Sombrio para usar em ataques devido ao seu dano por segundo.

Fique atento às reides quando o evento de Halloween começar em Pokémon Go em 23 de outubro. Darkrai não é um Pokémon comum de se encontrar em reides. Os treinadores só podem pegá-lo durante eventos especiais como este.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 19 de outubro.