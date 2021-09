Darkrai Brilhante, Genesect segurando o Disco Hídrico e conteúdo de Halloween chegando ao Pokémon Go em outubro

Outubro está quase aí, o que significa que a Niantic está prestes a lançar algumas atualizações de conteúdo assustadoras para Pokémon Go, com destaque para o retorno do evento de Halloween, a estreia de Genesect com Disco Hídrico o e a possibilidade de capturar Darkrai Brilhante.

Quase todo o conteúdo adicionado ao longo de outubro apresentará um número maior de Pokémon do tipo Sombrio ou Fantasma e até mesmo o evento relacionado ao Pokémon o Filme: Segredos da Selva, que trará o Pokémon Mítico Zarude dos tipos Sombrio/Planta para o jogo.

Junto com o início do evento Segredos da Selva, 2021 em 1º de outubro, Genesect segurando um Disco Hídrico começará a aparecer em Reides cinco estrelas pela primeira vez. Giratina em sua Forma Alterada irá substituí-lo em 12 de outubro, e Darkrai com acesso à Bomba de Lodo fechará o mês de 22 de outubro a 5 de novembro.

Giratina em sua Forma Alterada e Darkrai podem ser brilhantes, sendo esta a primeira vez que os jogadores têm a chance de capturar o Pokémon nessa variante. Mega Gengar e Mega Absol vão assumir a rotação de Megarreides do mês, com Mega Gengar disponível de 1 a 22 de outubro, e Mega Absol entrando em ação até 5 de novembro.

Para os eventos do novo mês, o evento Segredos da Selva 2021 acontecerá de 1º a 10 de outubro para comemorar o lançamento do novo filme. Nesse período, a Niantic também celebrará o aniversário de sua empresa dando uma caixa de itens grátis especial das 11h às 17h no horário local em 6 de outubro. O Dia Comunitário com Duskull anunciado anteriormente, com Dusknoir que pode aprender Bola Sombria, acontecerá a partir das 11h às 17h, horário local, em 9 de outubro.

O evento anual de Halloween do Pokémon Go também retornará de 15 a 31 de outubro, com Pokémon fantasiados e novas Pesquisas Especiais com tema de Halloween.

Yamask estará nos Encontros de Descoberta Extraordinária de 1 ° de outubro a 1 ° de novembro, e todas as segundas-feiras de outubro, a Niantic está oferecendo aos jogadores um pacote por 1 Pokémoedas, com um Passe de Reide a Distância e outros itens na loja.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de setembro.