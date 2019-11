Curry Dex de Pokémon Sword & Shield explicado

Fazer curry em Pokémon Sword & Shield é um minigame pequeno e divertido em que você pode passar horas enquanto acampa. Mas completar o Curry Dex também pode parecer um pouco intimidador.

Existem 151 tipos diferentes de curry no jogo, que é exatamente o mesmo número de Pokémon nos jogos originais. E para complementar esse total, existe um sistema, que depois de descoberto, torna mais fácil cozinhar cada um deles – embora seus Pokémon provavelmente tenham uma dor de estômago se você fizer tudo de uma vez.

Cada receita é feita combinando o ingrediente principal e uma combinação de até 10 berries. Seu objetivo é misturar todos os sabores para criar vários pratos que combinem com o ingrediente principal.

Cada prato terá uma receita básica, além de cinco adicionais, com base nas várias combinações de sabor: Picante (Spicy), Seco (Dry), Doce (Sweet), Amargo (Bitter) e Azedo (Sour). Isso significa que você terá que preparar a mesma receita de seis maneiras diferentes para completar sua parte do seu Curry Dex.

Veja como preparar cada variação de prato de um ingrediente principal para completar as seis receitas com a mais alta qualidade, pelo menos para a parte do ingrediente do processo de classificação.

Variação de prato Mistura de Berries Regular 10 berries de gostos diferentes Picante 10 Berries picantes Seco 10 Berries secas Doce 10 Berries doces Amargo 10 Berries amargas Azedo Berries azedas

Não importa qual o ingrediente principal, mas você deve usar 10 berries que compartilhem o mesmo sabor para garantir os melhores resultados possíveis, especialmente porque você precisará fazer isso várias vezes para preencher o Curry Dex.

Temos uma lista completa de cada ingrediente principal e o que eles se tornam depois que você faz um curry com eles. Lembre-se de que você precisará criar seis variantes de cada um usando frutas diferentes.

E dois dos itens são exclusivos para cada versão do jogo. Então divirta-se nas trocas para poder cozinhar.

Ingrediente Principal Prato de Curry Nenhum Curry (Regular) Sausage Sausage Curry Bob’s Food Tin (Sword Exclusive) Juicy Curry Bach’s Food Tin (Shield Exclusive) Rich Curry Tin of Beans Bean Medley Curry Bread Toast Curry Pasta Pasta Curry Mixed Mushrooms Mushroom Medley Curry Smoke-Poke Tail Smoked-Tail Curry Large Leek Leek Curry Fancy Apple Apple Curry Brittle Bones Bone Curry Pack of Potatoes Plenty-of-Potatoes Curry Pungent Root Herb Medley Curry Salad Mix Salad Curry Fried Food Fried-Food Curry Boiled Egg Boiled-Egg Curry Fruit Batch Tropical Curry Moomoo Cheese Cheese-Covered Curry Spice Mix Seasoned Curry Fresh Cream Whipped-Cream Curry Packaged Curry Decorative Curry Coconut Milk Coconut Curry Instant Noodles Instant-Noodle Curry Precooked Burger Burger-Steak Curry

Assim como Mew é uma adição aos 150 Pokémon originais, a 151ª receita é um prato especial que só pode ser feito usando o ingrediente principal chamado Gigantamix. Com ele você pode criar o Gigantamax Curry, que será o mesmo, independentemente da combinação de frutas que você usar.

Screenshot via Nintendo

Mas, falando de diferenças na maneira como você cozinha os pratos, cada berry é colocada em uma ou mais categorias com base no sabor que adiciona a um prato. Esse é o principal fator no controle de qual versão de uma receita é feita, porque se você fizer predominar frutas picantes na receita, acabará recebendo a variante picante daquele prato quase sempre.

Normalmente você pode verificar o menu de ingredientes antes de começar a cozinhar para identificar qual o sabor que uma berry dá a um prato, como a Cheri Berry que é picante ou a Aspear Berry que é azeda.



Screenshots via Nintendo

A última coisa que você precisa levar em consideração ao cozinhar é a qualidade de seus ingredientes e o desempenho de seus minigames. Existem cinco classificações diferentes que você pode receber com base nesses fatores combinados e cada uma oferece um nível diferente de recompensas.

Classificação Recompensa Classe Koffing Cura 25% de HP

Aumenta a EXP recebida do time

Aumenta a felicidade da equipe Classe Wobbuffet Cura 50% de HP

Aumenta a EXP recebida do time (Base: 480)

Aumenta a felicidade da equipe Classe Milcery

Cura todo o HP

Remove todas as condições especiais

Aumenta a EXP recebida do time (Base: 1050)

Aumenta a felicidade da equipe Classe Copperajah Cura todo o HP

Remove todas as condições especiais

Aumenta a EXP recebida do time (Base: 1890)

Aumenta a felicidade da equipe Classe Charizard Cura todo o HP

Cura todo o PP

Remove todas as condições especiais

Aumenta muito o EXP recebida do time

Aumenta a felicidade da equipe

A melhor maneira de melhorar nos minigames é praticar, mas isso combinado com as informações dos outros gráficos aqui devem ajudá-lo a se tornar um Mestre da Culinária Curry quando se tornar um mestre Pokémon.

O tamanho de cada prato na imagem que você vê quando termina de cozinhar depende do tamanho dos Pokémon que estão acampando você. Quanto maior o Pokémon, maior o prato.

E a natureza de cada Pokémon afetará o quanto eles gostam da comida e o aumento de EXP que receberão dela. Um Pokémon com natureza modesta (Modest), por exemplo, vai gostar de Seco (Dry), mas não de Apimentado (Spicy).

Enquanto você preenche o Curry Dex, vá até o Rei do Camp (Camping King) na Área Selvagem (Wild Area) e peça uma avaliação dele de vez em quando. Ele oferece recompensas úteis, como ingredientes e outras guloseimas, à medida que você completa mais receitas.

Screenshot via Nintendo

E depois de concluir o Curry Dex, você será recompensado com um conjunto de utensílios de cozinha dourado que poderá usar. Não tem efeito nas refeições, mas parece chamativo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de novembro.