Controles e tela de criação de personagem de Pokémon Legends: Arceus vazaram

Os vazadores aparentemente colocaram as mãos no jogo e as coisas estão começando a vazar online.

Pokémon Legends: Arceus ainda está a mais de uma semana do lançamento. Mas com as cópias sendo distribuídas para as lojas, algumas caíram nas mãos de vazadores, que forneceram aos fãs seus primeiros vislumbres dos momentos de abertura do jogo.

O vazador de Pokémon, PoryLeeks começou a compartilhar imagens do jogo, incluindo seu esquema de controle e tela de criação de personagens.

Nestas fotos que se acredita terem sido tiradas do jogo, podemos ver exatamente como você se moverá pelo mapa e capturará Pokémon, o que inclui a capacidade de alternar entre capturar e lutar contra Pokémon inimigos.

Na captura de tela compartilhada, ele mostra os controles do Nintendo Switch no suporte de controle. Mas os controles provavelmente serão idênticos, quer você os tenha conectado diretamente ao console ou esteja usando um controle pro.

Como de costume, os jogadores terão uma variedade de opções de aparência diferentes para escolher ao iniciar o jogo. Junto com essas predefinições, você também poderá personalizar cada aspecto do visual escolhido.

Agora que os vazadores parecem ter as mãos em cópias do jogo, não deve demorar muito até que todos os seus segredos sejam postados online. Se você está preocupado com spoilers, sugerimos que você adie as mídias sociais até que o jogo seja lançado.

Pokémon Legends: Arceus está programado para ser lançado em 28 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 19 de janeiro.