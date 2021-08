Conteúdo da atualização gratuita do New Pokémon Snap de agosto de 2021

Uma atualização para o New Pokémon Snap está no horizonte, trazendo toneladas de novos conteúdos para o jogo gratuitamente.

Com lançamento previsto para 3 de agosto, esta será a primeira atualização do mais novo título Pokémon Snap desde que foi lançado em abril. Isso adicionará três novas áreas, 20 novos Pokémon e mais ao jogo.

Duas das áreas são acréscimos importantes. O Mightywide River na Ilha Belusylva e Barren Badlands na Ilha Voluca apresentarão novas maneiras de observar e capturar fotos de novos e antigos Pokémon selvagens.

O Mightywide River terá jogadores andando de NEO-ONE por um rio poderoso, navegando pelas corredeiras em busca de espécies específicas em seus habitats naturais. Enquanto isso, Barren Badlands é uma área com ventos secos e uma paisagem desértica que apresenta gêiseres, pântanos venenosos e muito mais.

Há também um caminho secreto para o Florio Island Nature Park, onde os jogadores se encolhem dentro do NEO-ONE e exploram uma área onde todos os Pokémon parecem gigantes. O principal apelo disso será ver o Pokémon agir de novas maneiras a partir de uma perspectiva única.

Todas as três novas áreas apresentarão variantes diurnas e noturnas, para que você possa explorar todas as três zonas e encontrar diferentes Pokémon, observar seus comportamentos e ver os vários elementos que as rotas têm a oferecer.

Qualquer jogador que possua um New Pokémon Snap no Nintendo Switch pode conectar seu console à Internet e atualizar o jogo para baixar todo o novo conteúdo quando for ao ar em 3 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 02 de agosto.