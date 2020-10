Como capturar Regice na expansão The Crown Tundra do Pokémon Sword & Shield

A Crown Tundra é uma vasta área cheia de Pokémon fortes que você precisa rastrear e capturar. Algumas espécies estão até mesmo se escondendo nas profundezas de ruínas espalhadas pelo novo mapa.

Para completar a missão principal da mais nova expansão Pokémon Sword & Shield, The Crown Tundra, você precisará resolver vários enigmas para desafiar Regirock, Registeel e Regice. Ao capturar o trio, você poderá encontrar Regieleki e Regidrago no conjunto final de ruínas.

Regice é provavelmente o mais fácil de combater, mas também o mais chato de encontrar. Para entrar nas Ruínas de Iceberg que abrigam o Titã de Gelo, você precisará trazer um Pokémon específico.

“Walk together with a living crystal of snow” ou “Caminhe junto com um cristal de neve vivo.”

Quando você chegar à porta e ver este enigma, simplesmente dê meia volta e volte pelo caminho por onde veio, porque o enigma está dizendo que você precisa ter um Criogonal na frente do seu grupo. Isso é fácil de realizar porque os Cryogonais estão literalmente em todos os lugares na tundra gelada, aparecendo com frequência no mundo superior.

Depois de pegar um, coloque-o na frente de seu grupo e as portas para as ruínas se abrirão e você poderá entrar.

Uma vez dentro, certifique-se de que todos os painéis do piso acendam no padrão mostrado na estátua grande. A estátua acenderá quando você terminar e você poderá interagir com ela, desencadeando o encontro com Regice.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de outubro.