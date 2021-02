Como pegar um Ditto para o Pokémon Go Tour: Kanto

Cada Pokémon é único, mas Ditto se diferencia dos demais dando a eles um gostinho de seu próprio remédio. O Pokémon metamorfo pode não parecer uma ameaça em sua forma verdadeira, mas pode provar ser um desafiante digno, uma vez que se transforma em um Pokémon poderoso.

Considerando que Dito está sempre se escondendo, é perfeitamente possível que você não tenha visto um na natureza até agora. Ditto nunca aparece em sua verdadeira forma. Embora isso não seja um problema, já que a maioria dos treinadores deve ter alguns Dittos em sua coleção agora, pegar um pode se tornar uma tarefa árdua quando você precisar completar uma missão que exige que você capture um Ditto.

Esse foi o caso dos Desafios de Coleção do Pokémon Go Tour: Kanto. Além dos outros sete Pokémon, você também precisará encontrar um Ditto para ganhar as recompensas.

Se você já esteve em todos os lugares e ainda não consegue encontrar um Ditto, eis o que você pode fazer para acelerar o processo.

Certifique-se de que está atrás do Pokémon certo

Não há um método rápido de pegar um Dito, pois o principal fator é a sorte. Você precisará encontrá-lo escondido na natureza, e será mais difícil do que parece.

Você precisará estar familiarizado com o Pokémon que Ditto pode usar como disfarce e rastreá-lo especificamente. Isso aumentará significativamente suas chances de capturar um Ditto, já que um deles acabará se revelando um impostor.

Aqui estão todos os Pokémon que Ditto pode disfarçar no momento.

Bidoof

Foongus

Gulpin

Hoothoot

Hoppip

Numel

Paras

Remoraid

Spinarak

Whismur

Observe o Pokémon que Ditto usa como disfarce. Se você estiver lendo isso depois de fevereiro de 2021, recomendamos conferir a página Fandom de Ditto para ver a lista mais recente de Pokémon em que ele se transforma.

Você precisará se concentrar em encontrar os Pokémon acima para garantir um Ditto. Você não saberá que está lidando com um Ditto até capturar o Pokémon. Se você sentir que está tendo um encontro difícil, pode ser sábio usar recursos que possam garantir a captura.

Quando você pegar um Ditto, você notará que o texto comum “Aí está!” não aparecerá e você verá um “Oh?” em vez disso.

Embora tudo o que você possa fazer para capturar Dito seja não perder nenhum encontro com o Pokémon que ele possa disfarçar, existem algumas coisas que você pode tentar para acelerar o processo.

Mantenha-se atualizado com seus locais de aparição na natureza

Locais de aparição de Ditto são iguais para todos. Isso significa que se alguém em sua comunidade local identificar um Ditto em algum lugar, ele estará lá para todos os outros por um tempo limitado. Participar de comunidades locais ou verificar atlas de Pokémon Go pode ajudá-lo a ouvir sobre um Ditto local e reduzir o tempo total que você gastaria para encontrá-lo sozinho.

Embora o fluxo de informações não aconteça com tanta frequência durante as temporadas regulares, muitos treinadores tentarão ajudar uns aos outros quando houver missões relacionadas a eventos especiais. As comunidades locais de Pokémon Go geralmente atraem o maior número de novos recrutas durante os eventos, já que ser um lobo solitário pode fazer com que você passe um pouco mais de tempo fora de casa do que você gostaria.

Utilize Módulos Atrair e Incensos

A busca por um Ditto pode ser cansativa, especialmente se você já esteve em toda a sua área para capturá-lo. Fazer uma pausa é sempre aconselhável durante as sessões intensas de Pokémon Go, mas você pode apenas conseguir encontrar seu Ditto enquanto faz isso.

Usar Módulos Atrair ou Incensos permitirá que você passe por um número razoável de surgimentos, mesmo quando não estiver em movimento. Ditto ainda pode aparecer como um dos Pokémon em que se disfarça devido ao seu Atrair ou Incenso, o que significa que você pode nem precisar sair de sua casa para capturar um.

Sempre fique de olho no radar próximo

Pode parecer básico, mas muitos treinadores se perdem no ritmo de entrar em encontros consecutivos enquanto estão em movimento. Se você está procurando um Ditto, precisará pesquisar sua lista de Pokémon para se concentrar nos candidatos que Ditto pode aparecer.

Isso não significa que você precisará ignorar todos os outros Pokémon ao seu redor, mas precisará agir rapidamente, pois não vai querer perder um Ditto por chegar atrasado.

Pegue um Shiny Ditto enquanto você está nisso

Screengrab via Niantic

O evento Pokémon Go Tour: Kanto também apresentou uma variação Brilhante de Ditto. Pokémon brilhantes têm taxas de aparição muito mais baixas, e você vai querer capturá-los quando puder durante eventos em que será possível encontrá-los.

Se você completar o Desafio de Coleção de Pesquisa durante o evento, você será recompensado com um encontro de Ditto Brilhante. Comparado com sua versão original, o Ditto Brilhante aparecerá em azul claro em vez de rosa, e você terá uma oportunidade de pegá-lo durante um encontro. Não poupe Frutas ou Ultra Bolas, se quiser enriquecer sua coleção com esta peça rara.

Quando não houver nenhum evento em andamento semelhante ao Pokémon Go Tour: Kanto, você precisará seguir as etapas regulares de captura de um Ditto normal na esperança de encontrar um brilhante. Ainda pode haver eventos semelhantes no futuro que permitirão que você pegue um Ditto Brilhante com facilidade, mas você precisará acompanhar as notas de atualização e os detalhes dos eventos para obter os detalhes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.