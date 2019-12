Como obter Bonsly, Budew, Mantyke, Munchlax, Mime Jr. e Wynaut em Pokémon Sword & Shield

Existe um grupo específico de Pokémon em Pokémon Sword & Shield que é extremamente raro e não pode ser capturados, a menos que você consiga ovos de Pokémon que estejam segurando Incensos.

São Bonsly, Budew, Mantyke, Munchlax, Mime Jr. e Wynaut. Todos são as formas bebês de coisas muito mais poderosas que você pode capturar individualmente em vários pontos do jogo.

Cada um deles ainda pode ser encontrado na natureza e em Max Raid Battles. Apenas alguns deles, como Mantyke e Budew, são comuns de serem vistos na Área Selvagem (Wild Area). Para conseguir os outros quatro, é melhor você coletar incensos e para conseguir os ovos das evoluções.

Aqui está uma descrição de qual incenso você precisa e como obter cada Pokémon através de seus ovos com esses itens.

Pokemon Bebê Pokemon Pais Item a ser segurado Mantyke Mantine Wave Incense Mime Jr. Mr. Mime ou Mr. Rime Odd Incense Budew Roselia ou Roserade Rose Incense Munchlax Snorlax Full Incense Bonsly Sudowoodo Rock Incense Wynaut Wobbuffet Lax Incense

Tudo que você precisa fazer é garantir que um dos pais seja uma forma evoluída do Pokémon bebê que você deseja obter e que ele esteja segurando o Incenso adequado. Depois disso, é apenas uma questão de pegar o ovo e chocá-lo para que você possa adicionar o pequeno à sua Pokédex.

Você pode comprar todos os incensos em Hulbury, onde há uma loja de incensos localizada ao lado em uma pequena área de lojas. Eles tem preços diferentes, com o mais barato custando 2.000 Poke Dollars, enquanto o mais caro é 11.000, embora seja o Luck Incense, que não é um dos necessários para esse processo.

Como mencionado anteriormente, apenas Mantyke e Budew são encontrados na Área Selvagem (Wild Area), então você não precisa se preocupar muito com seus ovos. Mas, para os outros quatro, você precisará procurar pacientemente na grama ou, no caso de Wynaut, ter sorte e pegá-la em uma Max Raid Battles.

Aqui estão os outros lugares onde você pode encontrar todos esses Pokémon fora das Max Raid Battles.

Pokémon Localizações Mantyke Route 9

Lake of Outrage

Motostoke Riverbank Mime Jr. Rolling Fields Budew Route 4

Dappled Grove

East Lake Axewell

Giant’s Mirror

Rolling Fields

West Lake Axewell Munchlax Motostoke Riverbank Bonsly Stony Wilderness Wynaut Nenhum

Bonsly é o segundo mais fácil de encontrar na natureza, pois tem uma chance de 40% de aparecer na zona Bridge Field durante uma tempestade de areia, mas tanto Munchlax quanto Mime Jr. são significativamente mais difíceis de encontrar. A boa notícia é que todos os três aparecem no mundo aberto.

O Wynaut não aparece em nenhuma rota na natureza e só pode ser obtido através da criação de Max Raid Battles.

A maneira mais fácil de conseguir qualquer um deles é ignorar as pequenas chances de encontrá-los na natureza e capturar uma de suas formas evoluídas, que são muito mais comuns em toda a Área Selvagem (Wild Area). Existe um Snorlax fixo sobre a primeira ponte para as áreas posteriores do jogo, então é só pegar e botar para chocar.