Como obter Battle Points em Pokémon Masters EX

Pokémon Masters EX tem vários itens e moedas para desbloquear, e a DeNa adiciona mais itens disponíveis por meio de Battle Points com cada atualização. Se você deseja aumentar seu inventário, encontrar a maneira ideal de ganhar mais Battle Points pode ajudar a decidir em quais tarefas se concentrar ao jogar Pokémon Masters EX.

Os jogadores podem ganhar Battle Points completando certos eventos e batalhas no Pokémon Masters EX. Completar batalhas na daily region rotation fornece um fluxo bastante consistente de Battle Points para os treinadores, mas os treinadores mais aventureiros podem tentar sua sorte em eventos de tempo limitado. Existem vários objetivos em missões de eventos, e as metas podem ser tão simples como completar áreas designadas (às vezes sob condições específicas) ou enfrentar chefes.

Os eventos sazonais e por tempo limitado podem vir com tarefas que recompensam os jogadores com Battle Points. Há geralmente pelo menos um evento ativo em um determinado momento, mas cada evento estará disponível apenas por um período limitado. Isso significa que você precisa completar os objetivos antes que eles acabem, para não perder a chance de obter mais Battle Points com o tempo. Os jogadores também devem ficar de olho na rotação para saber quais eventos e missões estão ativas.

Com novos eventos e outras festividades a caminho, sempre haverá novas e mais maneiras de os jogadores coletarem Battle Points. Considerando que o número de itens que você pode desbloquear com os Battle Points também aumenta a cada dia, pode ser uma boa ideia limitar seus gastos com Battle Points, para que você sempre tenha o suficiente para desbloquear os itens de que realmente gosta e precisa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 10 de agosto.