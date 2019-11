Como mudar o tempo na Área Selvagem de Pokémon Sword & Shield

Se você já visitou a Área Selvagem (Wild Area) em Pokémon Sword & Shield, pode ter percebido que o tempo é instável e muda aleatoriamente ao longo do tempo de jogo.

Muitas vezes, parece que não é possível controlar o tempo ou aproveitar bem os Pokémon que aparecem em cada pedaço da Área Selvagem. Mas isso só é verdade em partes.

Há uma forma de ter mais controle direto do tempo na Área Selvagem, mesmo que o conceito de “controle” aqui seja vago. Apesar de não controlar como o tempo vai estar em cada parte do mapa, pelo menos você pode controlar manualmente quando o tempo muda.

O tempo na Área Selvagem é predeterminado pela data e hora locais do Nintendo Switch do jogador. Então, mudando essas duas informações, é possível mudar o tempo na Área Selvagem.

Saiba como mudar o tempo da Área Selvagem:

Com o jogo aberto, pressione o botão Home e abra as Configurações do Sistema (System Settings) no menu principal do Switch. Clique no ícone de engrenagem e desça até a aba Sistema (System).

Clique na aba Data e Hora (Date and Time). Depois, desabilite a opção Sincronizar via Internet (Synchronize Clock via Internet) e mude a data atual para um dia antes ou um dia depois.

Depois, entre novamente no jogo e vai perceber que o tempo terá mudado. Pode não ser o que você quer, mas é possível repetir o método até encontrar o que quer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 16 de novembro.