Como mudar o clima na expansão Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield

Em Pokémon Sword & Shield, e mais especificamente na Wild Area, o clima é um fator importante que desempenha um papel direto em qual Pokémon pode aparecer em áreas específicas.

Existem certos Pokémon que aparecerão apenas durante um tipo específico de condição climática e em nenhum outro lugar fora dela. Nesse caso, você normalmente ficaria esperando ou teria que entrar nas configurações do Nintendo Switch e alterar a data para alterar o clima.

Este ainda é o método que você usará para mudar o clima na expansão Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield. Mas, diferente da Wild Area original, há um padrão diferente com o qual você precisará lidar para manipular o clima ao seu gosto.

Em vez de buscar datas específicas ou mudar para o primeiro dia de cada mês, a Isle of Armor trabalha em grupos de 15. A alteração da data para o dia 15 de qualquer mês fornecerá um tipo específico de clima, embora isso possa mudar se o jogo for atualizado no futuro.

Aqui está a lista completa de datas que você precisará saber se deseja alterar adequadamente o clima do seu jogo através da manipulação das configurações.

Março/setembro/novembro 15 – Clear/Normal weather (Tempo limpo)

15 de fevereiro – Cloudy/Overcast (Nublado)

15 de abril / junho – Rainy (Chuvoso)

Julho / agosto 15 – Thunderstorm (Trovoadas)

Jan./Oct. 15 – Foggy (Nevoeiro)

15 de maio ou dezembro – Sunshine/Intense Sun (Ensolarado)

Se você quiser usar essas informações com o jogo aberto, clique no botão Início e vá para Configurações do sistema. A partir daí, você precisa rolar para baixo até chegar à guia que diz Sistema.

Clique em Data e hora e altere a data para corresponder a uma das datas listadas acima. Mas certifique-se de desligar o Relógio sincronizado pela Internet primeiro. Depois disso, você pode voltar ao jogo e aproveitar o clima manipulado de sua escolha.

Nunca haverá uma área na Isle of Armor que passe pelos efeitos climáticos de neve ou de tempestade de neve. Da mesma forma, as tempestades de areia são completamente aleatórias e o deserto de Potbottom nunca muda porque não segue os padrões climáticos tradicionais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de junho.