Como melhorar itens no Pokémon UNITE

Held Itens são um dos aspectos mais importantes do Pokémon UNITE, com os jogadores equipando três antes de cada partida, cada um com seus próprios benefícios exclusivos e podendo mudar completamente a forma como um Pokémon é jogado. Melhorar deve ser fácil. Certo?

Assim que você começar a ver os detalhes, o MOBA gratuito ganha uma nova camada, e não aquela que muitos jogadores estão preparados para enfrentar.

Depois de jogar UNITE por um tempo, os jogadores poderão equipar um total de três Held Itens, cada um dando ao Pokémon um impulso permanente em certas áreas. Pode ser puramente baseado em estatísticas, uma forma de cura ou até mesmo um escudo ao marcar pontos. Esses itens podem ser obtidos completando desafios ou usando dinheiro na loja.

Você pode equipar todos os tipos de itens no menu Battle Prep na tela inicial ou logo antes do início da partida. Mas conforme você entra no modo Ranqueado e começa a jogar jogos mais competitivos, você precisará começar a melhorar os itens que está usando para obter melhores bônus.

Para atualizar seus Held Itens, primeiro você precisa alcançar o nível nove de Treinador.

Depois de fazer isso, você pode abrir o menu principal e ir para a guia Battle Prep, onde pode ver todos os seus itens e opções predefinidas para o seu Pokémon. O jogo, na verdade, fornece um pequeno tutorial sobre como melhorar seus itens quando você entra neste menu.

Essencialmente, cada Held Item requer um certo número de Item Enhancers para subir de nível. O nível máximo para cada item em UNITE é 30, embora a imagem no menu de melhoria apareça apenas até o nível 20.

Os Item Enhancers podem ser obtidos de várias maneiras, incluindo através de desafios, o Passe de Batalha e trocando Aeos Tickets na loja Aeos Emporium. O método de troca é o que você usará com mais frequência se for um jogador Ranqueado, porque precisará que seus itens estejam à altura se quiser acompanhar a concorrência nas classificações mais altas.

Se você não tiver Aeos Tickets suficientes, poderá usar os Aeos Gems premium para comprar Item Enhancers. Isso significa essencialmente que qualquer jogador disposto a pagar por microtransações pode obter uma vantagem competitiva sobre os outros jogadores ao maximizar seus itens.

Usar os Item Enhancers é a única maneira de melhorar os Held Itens no jogo no momento.

Você ainda pode melhorar seus itens sem pagar dinheiro real, mas levará muito mais tempo para levar seu conjunto necessário ao nível máximo. Isso não deve afetar muito seus jogos padrão ou partidas de baixa classificação, mas se você planeja subir de nível, as coisas podem ficar perigosas.