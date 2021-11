Como funcionam as Honey Trees em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl – todos os encontros, locais e muito mais

Honey Trees é um recurso que só foi incluído em Pokémon Diamond, Pearl e Platinum antes de desaparecer no cofre de mecânicas que a Game Freak jogou de lado em favor de repetir a ideia em lançamentos que vieram após a quarta geração.

Brilliant Diamond & Shining Pearl trazem essas árvores de volta, incluindo todas as pequenas complexidades que os jogadores podem não ter apreciado nos jogos originais, além de algumas melhorias também.

Pouco antes de encontrar a Team Galactic e a Commander Mars perto de Floaroma Town e Valley Windworks, você receberá seu primeiro gostinho da mecânica da Honey Tree quando receber um Honey simples de um NPC em Floaroma Meadow.

Honey é um item consumível que você pode usar em grama alta e outras áreas, para encontrar Pokémon selvagens atraídos instantaneamente a um encontro. Ou você pode espalhar mel na casca de árvores de mel douradas especiais para atrair Pokémon raros após um determinado período de tempo.

Para quem está interessado em cavar no meio do mato ao redor dessas árvores, aqui está um guia com tudo o que você precisa saber sobre as árvores de mel do BDSP .

Quantas árvores de mel são demais?

No total, o BDSP tem 21 Honey Trees espalhadas por toda a região de Sinnoh, embora você não encontre nenhuma nas áreas ao norte perto de Snowpoint City.

Assim como antes, você precisará cobrir a casca de uma árvore com Honey e esperar seis horas antes de voltar. Se houver um Pokémon que foi atraído pelo Honey, a Honey Tree estará tremendo levemente.

No entanto, se você não verificar suas árvores cobertas de Honey dentro de 24 horas após usar seu Honey, qualquer possível encontro Pokémon desaparecerá junto com seu item. Além disso, você não pode manipular o relógio do seu Nintendo Switch para pular a espera.

Qual Pokémon gosta de Honey?

Pokémon que aparecem como encontros via Honey Trees são divididos em três categorias distintas, surgimentos normais, raros e muito raros.

Como o BDSP está usando os dados da Honey Tree do Diamond & Pearl originais, há uma versão exclusiva de encontro que os jogadores podem obter usando o Honey. Os jogadores de Diamond encontrarão Silcoon, enquanto os jogadores de Pearl verão Cascoon. Isso não significa muito, porque Wurmple é um encontro comum em outras áreas.

O principal motivo para usar Honey Trees é tentar encontrar Pokémon mais exclusivos. Esses encontros incluem Combee, Burmy, Cherubi, Aipom e Munchlax, embora o Grand Underground possa mudar um pouco essas exclusividades.

Munchlax é o único encontro muito raro. Costumava ser uma dor de cabeça de se obter porque ele só iria aparecer em quatro árvores de mel específicas de um total de 21, com isso sendo randomizado com base na ID de treinador e ID secreta de um jogador. Atualmente não está claro se este método ainda é exatamente o mesmo, mas ainda é o encontro mais raro para todas as Honey Tress, com uma taxa de aparecimento de cerca de um por cento.

Aqui estão todas as taxas de encontro conhecidas atualmente para Honey Trees em BDSP, levando em consideração que as árvores usam grupos de encontro diferentes, com 70 por cento de chance de obter um encontro do grupo Normal, 20 por cento de chance de obter um encontro Raro e uma chance de um por cento de encontrar um Munchlax no nível Muito Raro. Os nove por cento restantes significam que há uma chance aleatória de nenhum Pokémon ser atraído para a Honey Tree.

Aqui está como esses valores de encontro se dividem dentro de cada grupo de raridade:

Encontros normais (70 por cento) Wurmple (40 por cento) Silcoon / Cascoon (20 por cento) dependendo da sua versão Combee (20 por cento) Burmy (10 por cento) Cherubi (cinco por cento) Aipom (cinco por cento)

Encontros raros (20 por cento) Combee (40 por cento) Burmy (20 por cento) Cherubi (20 por cento) Aipom (10 por cento) Heracross (cinco por cento) Wurmple (cinco por cento)

Encontros muito raros (um por cento, apenas em quatro árvores de 21) Munchlax (100 por cento)

Sem encontro (nove por cento) Árvores sem a possibilidade de Munchlax aparecer terão uma chance total de 10 por cento de nenhum encontro acontecer



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de novembro.