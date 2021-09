Como funciona a mecânica de Mudança de Forma e como usá-la em Pokémon Go

A Niantic está introduzindo um novo recurso ao jogo que permitirá aos jogadores alterar a forma de determinados Pokémon diretamente do menu de armazenamento do Pokémon.

A mecânica de Mudança de Forma pode mudar o modo como a Niantic lança Pokémon com várias formas ou fornecer aos jogadores mais maneiras de obter algumas dessas formas alternativas com mais facilidade.

Começando com a Fashion Week em 21 de setembro, com a introdução de Furfrou e seus vários Cortes, formas que mudam o estilo e a cor do Pokémon, os jogadores terão acesso à Mudança de Forma em seu armazenamento Pokémon. A partir de agora, ele só funcionará com Furfrou, mas os usos provavelmente se tornarão mais proeminentes com o passar dos meses.

Há muito potencial para a Niantic usar a Mudança de Forma em conjunto com Pokémon que têm formas especiais, ou múltiplas pequenas variações, como Arceus e Silvally com seus itens, os quais mudam o tipo e a aparência do Pokémon.

Independentemente de como ele possa ser usado posteriormente, aqui está como usar a Mudança de Forma para alternar entre várias formas de Pokémon selecionados no Pokémon Go.

Iniciando uma mudança de Forma

Depois de entrar no menu de armazenamento do Pokémon, você só poderá iniciar uma Mudança de Forma selecionando um Pokémon compatível com o recurso. Por enquanto, isso significa que apenas Furfrou é capaz de utilizar a mecânica.

Depois de selecionar o Pokémon, deve haver uma opção secundária abaixo do botão Fortalecer com o nome “Mudar Forma”. Ele listará claramente as Formas disponíveis aos quais você tem acesso e o custo associado, o que normalmente exigirá uma determinada quantidade de Doces Pokémon e um pouco de Poeira Estelar, e pedirá que você confirme sua seleção antes de iniciar a alteração.

Usando Furfrou como exemplo, mudá-lo de um Corte para outro disponível em sua região custará 25 Doces Furfrou e 10.000 Poeira Estelar, um preço bem alto.

A Niantic provavelmente usará a Mudança de Forma em mais situações e atualizará seu funcionamento à medida que coleta feedback da base de jogadores e continua a lançar novos conteúdos em Pokémon Go.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de setembro.