Como fazer com que os Pokémon sigam você na expansão Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield

Agora você pode levar seus companheiros para passear com você.

A Game Freak fez o impensável: deu aos jogadores a chance de serem seguidos por seus Pokémon favoritos novamente em um grande lançamento.

Você pode desbloquear a opção de ser seguido por seu Pokémon favorito na expansão Isle of Armor de Pokémon Sword e Pokémon Shield, mas só depois de completar diversas partes dos treinamentos de dojo de Mustard.

Quando avançar o suficiente no DLC, Mustard vai informar que você pode “levar seu Pokémon para passear”. Isso permite que o primeiro Pokémon do seu grupo siga você pela Wild Area (natureza) de Isle of Armor.

Captura de tela via Nintendo

Você desbloqueia a habilidade de fazer isso logo depois de obter Kubfu com Mustard na última parte do treinamento de dojo. Logo depois de ir para o lado de fora, olhando para trás, você vê o líder do seu grupo de Pokémon o seguindo.

Não parece que há algum limite de que Pokémon pode ficar atrás de você, já que até o gigante Wailord pode seguir seu rastro.

Foi uma boa surpresa que a Game Freak tenha adicionado um recurso tão amado no Expansion Pass sem que ninguém percebesse antes. A novidade vai deixar muitos fãs felizes e deve mudar a percepção de algumas pessoas em relação ao novo conteúdo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de junho.