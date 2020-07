Como encontrar o Balão Meowth no Pokémon Go

Mesmo com tantos balões voando pelo mundo inteiro de Pokémon Go, não será muito difícil encontrar um em forma de cabeça de Meowth.

Você encontra os balões pretos e vermelhos genéricos pilotados pelos habituais Recrutas da Equipe GO Rocket, mas se você encontrar o balão Meowth, encontrará Jessie e James.

No momento da redação deste artigo, não havia requisitos definitivos para o aparecimento do balão Meowth em vez dos balões da Equipe GO Rocket normais. Mas sabemos que, em comparação com os habituais Recrutas e Líderes da Equipe GO Rocket, Jessie e James são um encontro por tempo limitado.

Semelhante aos Recrutas regulares, você só precisa interagir com o balão Meowth para lutar contra Jessie e James. Você não precisa de um item como o Radar Rocket ou o Super Radar Rocket, como precisa para encontrar os líderes e chefe da Equipe GO Rocket.

Para lutar contra Jessie e James, tudo que você precisa fazer é clicar no balão Meowth quando o vir, assim como nos encontros normais da Equipe GO Rocket. Depois de lutar contra eles, você terá a chance de capturar um Ekans ou Koffing Sombrosos, o Pokémon exclusivo da dupla.

Os dois também podem ser brilhantes, então você deve batalhar o máximo de vezes possível.

O artigo original está sendo atualizado à medida que mais informações se tornam disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de julho.