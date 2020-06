Como encontrar Galarica Twigs na Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield

Se quiser evoluir seu Slowpoke de Galar para um Slowbro de Galar em Pokémon Sword & Shield, o primeiro passo é conseguir oito de um item conhecido como Galarica Twig, um galho de um tipo específico de árvore.

Infelizmente para os fãs, como a maior parte dos itens do jogo, pode não ficar muito fácil de entender onde ficam esses itens e como encontrá-los.

Os galhos podem ser encotnrados sob árvores no Dojo e espalhados no mundo de and Isle of Armor. São um pouco raros, então você pode precisar procurar embaixo de muitas árvores até encontrar os oito de que precisa.

Quando tiver oito deles, vocÊ poderá levá-los a uma ilha perto da costa da Isle of Armor a sudoeste. Lá, um NPC estará esperando para receber oito do item e transformar em um item especial.

Use esse item especial no Slowpoke de Galar e ele vai evoluir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 17 de junho.