Como desbloquear a forma Gigantamax de Urshifu na expansão Isle of Armour de Pokémon Sword & Shield

O principal objetivo da expansão Pokémon Sword & Shield Isle of Armor é levá-lo em uma jornada enquanto você treina seu Kubfu para ser um poderoso Urshifu.

Mas apenas obter um Urshifu não é suficiente, pois você ainda precisará desbloquear todo o seu potencial fazendo missões para ajudá-lo a alcançar a sua forma Gigantamax.

Depois de concluir todos os desafios do Master Dojo e conquistar a Tower of Water or Tower of Darkness, você será encarregado de uma nova missão para criar uma versão do Max Soup especificamente para Urshifu.

Sua primeira parada será na Forest of Focus, onde Hop o ajudará a rastrear um Lilligant e um Applin para tentar usar sua seiva como ingredientes. Depois de descobrir que nenhum deles funciona, você viajará até a ilha Honeycalm, no norte do país, para combater um Vespiquen Dynamax para conseguir parte do Max Honey da maior árvore da ilha.

Depois de obter o Max Honey, você pode voltar para o Master Dojo e entrar na cozinha e usar o novo item, juntamente com os três Max Mushrooms que você coletou durante sua jornada para desbloquear os recursos Gigantamax do Urshifu.

Você pode concluir seu treinamento com Master Mustard sem usar o Gigantamax Urshifu, mas precisará pegar o Max Honey para iniciar o evento final no Master Dojo, que inicia a batalha final da história da expansão da Isle of Armor.

O Max Honey não é necessário para ajudar outros Pokémon a ganhar a capacidade de Gigantamax com Max Soup, mas ainda pode ser usado para fazer vários pratos ou como Max Revive, se necessário.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de junho.