Como corrigir o erro “nenhum grupo encontrado com esse código” nas Reides à distância em Pokémon Go

Pokémon Go é mais divertido de jogar quando você se junta a seus amigos ou outros treinadores próximos para embarcar em várias aventuras. No entanto, começando com a pandemia, ficou mais difícil para os jogadores se encontrarem e vencerem chefes de reide por motivos de segurança. Mas a Niantic não deixou que isso impactasse a experiência de jogo.

Por volta de abril de 2020, a desenvolvedora introduziu os Passes de Reide à Distância, permitindo que os jogadores participassem de reides do conforto de suas casas. Nem tudo vai de acordo com o planejado o tempo todo, e você pode encontrar dificuldades para se juntar a Reides à Distância, mesmo se tiver um passe.

Depois de receber um convite de Reide à Distância, você poderá aceitá-lo na guia de Reides ao lado da seção Próximo. Embora você possa usar seu Passe de Reide à Distância e pular direto para a ação na maioria dos casos, você também pode ser expulso do lobby por causa do erro “nenhum grupo encontrado com esse código”.

Veja como você pode corrigir o erro “nenhum grupo encontrado com esse código” no Pokémon Go.

Saia manualmente do lobby antes de aparecer o erro

Parece que tentar entrar no lobby depois de receber o erro apenas resulta em ser expulso do grupo mais uma vez. Se você tiver dois convites do mesmo lobby, aceite um deles e saia manualmente do grupo antes de receber o erro.

Você pode retornar instantaneamente à tela principal clicando no ícone X na parte inferior da tela logo após carregar na reide. Depois de sair manualmente do primeiro convite, aceite o segundo e espere até que você carregue totalmente no lobby.

Embora esta não seja uma solução alternativa confirmada pela Niantic, os membros da comunidade relataram que esse truque corrigiu o erro “nenhum grupo encontrado com esse código” para sua sessão de jogo.

Não clique duas vezes no passe de ataque

Você precisa ser rápido ao jogar Pokébolas, mas transformar isso em um hábito pode estar impedindo você de entrar em Reides à Distância. Ao aceitar um convite de Reide à Distância, você também precisará usar seu Passe de Reide à Distância clicando nele para concluir o processo.

Os usuários relataram que tocar no Passe de Reide apenas uma vez foi capaz de ajudá-los a contornar o erro “nenhum grupo encontrado com esse código”. Embora as animações do jogo possam levá-lo a pensar que seu toque não foi registrado, você precisará esperar alguns segundos depois de clicar no Passe de Reide uma vez.

Nos casos em que você clica duas vezes no passe, o sistema basicamente tenta adicioná-lo à Reide mais uma vez, quando não tem mais um convite válido desde que você o usou na primeira tentativa.

Certifique-se de que você e o líder do grupo estão online

Se você definiu seu status como offline ao jogar Pokémon Go, há uma pequena chance de que isso possa estar causando o erro “nenhum grupo encontrado com esse código”. O mesmo cenário se aplica ao líder do grupo, já que vocês dois precisam ter certeza de que seus status estão definidos como online para descartar essa possibilidade.

Para alterar seu status online:

Clique no ícone do seu personagem no canto esquerdo inferior da tela.

Navegue até a guia Amigos.

Assim que estiver lá, você notará uma mudança abaixo do seu avatar.

Mude o seu status de volta para online e tente aceitar o convite da Reide mais uma vez.

Veja se o lobby está limitado

Imagem via Niantic

Você pode enviar no máximo 10 convites à distância enquanto prepara uma Reide à Distância. Se o lobby que você está tentando entrar estava cheio de outros jogadores antes de você entrar, você pode receber o erro “nenhum grupo encontrado com esse código” como resultado.

Você precisará se comunicar com quem está tentando convidá-lo para o lobby e garantir que ele não esteja cheio.

Reinicie o Pokémon Go

Pode parecer fundamental, mas reiniciar o Pokémon Go é uma das maneiras mais eficazes de corrigir qualquer erro.

Reiniciar o jogo irá desconectá-lo dos servidores de Pokémon Go e potencialmente salvar seu personagem de erros do lado do servidor que podem estar causando o erro “nenhum grupo encontrado com esse código”.

Ao reiniciar o aplicativo, você também pode se beneficiar ao trocar de rede ou reiniciar a que está usando. As chances podem ser pequenas, mas problemas de rede também podem causar esse erro. Tentar uma conexão diferente irá ajudá-lo a solucionar o problema da conexão existente e descartá-la como uma possibilidade.

Reinstale o Pokémon Go

Se você receber o erro “nenhum grupo encontrado com esse código” regularmente, mesmo depois de tentar todas as soluções mencionadas acima, pode ser necessário procurar um novo começo reinstalando o jogo.

Como não é possível verificar a integridade dos arquivos de um jogo no celular, a melhor maneira de certificar-se de que os arquivos do jogo não estão corrompidos é reinstalando o jogo. Elimine Pokémon Go do seu dispositivo e instale-o novamente através das App and Play Stores.

Você pode consumir seus Passes de Reide à Distância existentes enquanto tenta aceitar um convite repetidamente. Se você tiver poucos passes de Reide à Distância, certifique-se de aplicar uma correção de cada vez antes de tentar aceitar mais convites.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 19 de março.