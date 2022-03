Como corrigir erros de login do Pokémon UNITE

O Pokémon UNITE tem melhorado lentamente partes do jogo que causaram frustração aos jogadores, seja melhorando menus, otimizando certas ações ou simplesmente liberando atualizações de balanceamento se um Pokémon fosse muito poderoso. Uma área que sempre causa problemas para jogadores novos e antigos, no entanto, é a conectividade online do jogo ao fazer login.

Seja um problema instantâneo que impede você de fazer login, se desconectar do jogo e não conseguir voltar, ou os problemas constantes que os usuários experimentam ao fazer login em sua conta no celular e no Nintendo Switch, há muitas coisas que pode dar errado ao apertar Iniciar no UNITE.

Como o UNITE é um jogo totalmente online, existem várias maneiras de interromper sua conexão com os servidores online, o que pode impedir que você faça login ou jogue o jogo. Felizmente, a maioria dos problemas é facilmente corrigida, e aqui estão algumas opções que você pode tentar ao enfrentá-los.

Reiniciando ou verificando atualizações

Se você estiver com problemas para fazer login, sua primeira opção sempre deve ser simplesmente fechar o aplicativo e reiniciá-lo.

Como o UNITE é um jogo independente, o aplicativo buscará automaticamente atualizações relevantes quando você o iniciar no Switch ou no celular, solicitando que você baixe a atualização mais recente ou qualquer outra coisa que a TiMi Studio tenha enviado aos servidores ativos públicos do jogo.

É também assim que você pode contornar o erro contínuo do UNITE solicitando que você faça login se estiver jogando no Switch e no celular. Em vez de precisar inserir novamente todas as suas informações, se você simplesmente fechar o jogo em um dispositivo com o qual estava conectado anteriormente, ele deverá inicializar novamente e permitir que você entre.

Estabilize sua conexão

O motivo mais comum para a tentativa de login com falha é uma conexão de internet ruim, especialmente quando você está jogando um jogo como UNITE que é um título para Switch e para dispositivos móveis.

Isso não apenas pode afetar sua capacidade de fazer login, mas sua jogabilidade pode sofrer se você estiver jogando em uma conexão ruim. Portanto, verifique se você está conectado à rede correta e se o serviço está funcionando em outros dispositivos ou talvez seja necessário reiniciar seu roteador.

Verifique se há uma possível queda do servidor

O UNITE não sai do ar para atualizações ou manutenção com frequência, mas há momentos em que a TiMi notificará os jogadores sobre interrupções planejadas que são usadas para enviar partes maiores de conteúdo ou realizar manutenção em áreas do jogo que precisam ser trabalhadas.

Geralmente, você pode encontrar essas informações na conta oficial do Pokémon UNITE no Twitter, e a TiMi tende a anunciar os detalhes com dias de antecedência para informar aos jogadores que eles podem não conseguir jogar o jogo um pouco.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de março.