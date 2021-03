Como corrigir ‘Erro ao encontrar partida’ no Pokémon Go

Pegar todos os Pokémon pode ser o suficiente para provar que você é o melhor treinador que existe, mas isso significará alguma coisa se houver milhares de outros treinadores afirmando que realizaram o mesmo? Quando for esse o caso, você precisará batalhar para chegar ao topo, para que possa provar que é realmente o melhor treinador Pokémon em Pokémon Go.

Os treinadores entediados com rivalidades locais alegraram-se com a introdução da Liga de Batalha Go em 2020, um sistema baseado em gerenciamento de partida que permite aos jogadores desafiar jogadores de todo o mundo. O modo é desbloqueado depois que os treinadores alcançam o nível 10, e há também uma tabela de classificação na qual você pode deixar seu nome registrado.

Embora os sistemas de combinação funcionem com base em princípios e fórmulas simples, pode se tornar surpreendentemente mais difícil colocar jogadores uns contra os outros em certas circunstâncias. Os jogadores de Pokémon Go geralmente recebem a mensagem “Erro ao encontrar partida” quando isso acontece, o que os leva de volta à página principal da Liga de Batalha Go.

Há uma série de razões pelas quais esse erro pode aparecer, incluindo servidores sobrecarregados, uma conexão de Internet fraca ou seu oponente se desconectando do jogo antes do início da partida.

Veja como você pode corrigir esse erro e entrar em uma partida o mais rápido possível.

Screengrab via Niantic

Certifique-se de que os servidores estão ativos

Se houver uma interrupção contínua do servidor, nada do que você tente será capaz de corrigir esse erro. Os servidores de gerenciamento de partida e os servidores do jogo são separados na maioria dos casos, o que significa que mesmo se você puder entrar no jogo, ainda pode ter problemas na Liga de Batalha Go.

Verificar os canais de mídia social do Pokémon Go e visitar o Down Detector pode informá-lo sobre a manutenção dos servidores. Você não terá escolha a não ser esperar a Niantic lançar uma correção antes de encontrar uma partida.

Tente encontrar uma partida novamente após receber o erro

Se você está recebendo a mensagem do nada, é provável que tenha sido causado por um oponente que foi desconectado do servidor momentos antes de vocês começarem uma partida. Isso pode acontecer se o treinador adversário perder a conexão após encontrar uma partida ou fechar o aplicativo antes que o sistema combine os jogadores.

Em casos semelhantes a este, você deve conseguir encontrar outra partida depois de voltar da mensagem de erro. Receber erros consecutivos pode indicar que pode haver algo mais acontecendo. Desde que os servidores estejam ativos, há algumas caixas de seleção que você precisa verificar para ter certeza de que tudo está sob controle.

Reinicie o Pokémon Go

Pode parecer simples, mas reiniciar o jogo pode ajudá-lo a corrigir um erro de software que pode impedi-lo de encontrar uma partida. Enquanto você faz isso, você também pode ativar o Modo Avião no seu telefone e, em seguida, desligá-lo novamente para reiniciar sua conexão.

Sua conexão de internet móvel pode ser a causa do erro, e reconectar-se à rede é basicamente a primeira etapa que você pode realizar para garantir que sua conexão esteja boa.

Mudar para Wi-Fi ou outra rede

Embora isso aconteça raramente, até mesmo os provedores de internet móvel podem ficar sobrecarregados com largura de banda. Eventos locais ou manutenções podem diminuir a capacidade do seu provedor de serviços, afetando negativamente a qualidade da sua conexão.

Mudar para Wi-Fi ou outra rede é a melhor maneira de solucionar o problema de sua conexão normal. Se você não tiver um ponto Wi-Fi próximo, peça a um amigo para compartilhar sua banda ativando o Mobile Hotspot. Experimentar redes diferentes é uma das melhores maneiras de solucionar problemas de sua conexão usual, pois se o erro desaparecer, isso significará que sua conexão era o problema.

Se ficar nas outras redes não é uma opção para você, você pode tentar trocar seus endereços DNS por outros disponíveis comercialmente, pois eles também podem causar erros semelhantes. Depois de mudar para uma conexão diferente, você também começa a usar um servidor DNS diferente, que geralmente é fornecido pelo provedor de serviços de Internet.

Limpe o cache do Pokémon Go

Se nada do que você tentou até agora funcionou para corrigir o problema, limpar o cache do Pokémon Go pode ser seu último recurso. Isso reiniciará o cache do jogo e será solicitado que você faça login novamente.

Sua cópia do Pokémon Go será praticamente nova, como se você tivesse acabado de baixar o aplicativo da App / Play Store. Isso eliminará a possibilidade de uma modificação que você fez para ser a raiz de seus problemas.

Embora os usuários do Android possam fazer isso por meio das configurações de aplicativo do Pokémon Go, os treinadores em dispositivos iOS precisarão excluir e reinstalar o jogo.

Contactar a Niantic

Nos casos em que você frequentemente recebe esse erro, pode ser uma boa ideia entrar em contato com o desenvolvedor de Pokémon Go, a Niantic. Abrir um tíquete de suporte e explicar as etapas de solução de problemas que você tentou até agora ajudará a equipe a restringir as possibilidades.

A Niantic pode pesquisar os registros para ver o que está impedindo você de participar das partidas e entrar em contato com mais etapas de solução para testar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 06 de março.