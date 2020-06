Como conseguir um Shinx na DLC de Pokémon Sword & Shield, Isle of Armor

Shinx é um dos muitos Pokémon que retornam na The Isle of Armor, o DLC de Sword and Shield, e sua espécie é muito procurada.

Como muitos Pokémon nesta lista, o paradeiro de Shinxs permanece desconhecido até que você saiba onde procurar. Felizmente para os fãs do tipo elétrico, Shinx não é muito difícil de encontrar quando você sabe onde procurar.

Shinx pode ser localizado no lado norte da Isle of Armor, mas só aparece durante determinados efeitos climáticos.

Você precisará esperar que chova ou troveje antes que ele apareça na grama alta, o que significa que pode ser necessário ajustar a hora e o relógio do jogo de acordo para forçar a ocorrência do efeito de clima.

Porém, quando você ver esse efeito climático nas áreas do norte, deverá ter muitos desses adoráveis tipo elétrico andando por aí para você capturar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 17 de junho.