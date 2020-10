Como conseguir Ovos Vermelhos Rocket em Pokémon Go

A Niantic adicionou um novo tipo de ovo a um evento por tempo limitado de Pokémon Go. Você terá até 19 de outubro para conseguir Ovos Estranhos e chocar Pokémon dos tipos Venenoso e Sombrio.

Para conseguir um Ovo Estranho, você precisa derrotar um líder da Equipe Go Rocket. Depois, é preciso andar por 12 quilômetros para chocar o ovo. Com eles, você pode obter Larvitar, Scraggy, Trubbish e Vullaby. Durante o evento, a distância necessária será reduzida em 25%, ou três quilômetros.

O assunto é mudança de estação! Treinadores, vocês têm ideia do que podem ser esses Ovos? 🥚🔴🤔 pic.twitter.com/6mQRWQg52O — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) October 12, 2020

Você também verá recrutas da Equipe Go Rocket em Poképaradas e voando em balões com mais frequência durante o evento. Derrote recrutas suficientes para batalhar contra um líder da Equipe Go Rocket e obter um Ovo Estranho após uma vitória.

O Ovo Estranho continua no jogo depois que o evento terminar, então não se preocupe se não puder sair de casa no momento. Lembre-se de continuar seguindo as recomendações locais sobre a pandemia de COVID-19.

Os líderes da Equipe Go Rocket vão começar a usar novos Pokémon Sombrosos e você até poderá ter a chance de capturar uma versão brilhante de Growlithe com Arlo, Drowzee com Sierra e Omanyte com Cliff.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 12 de outubro.