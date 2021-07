Como conseguir Holowear Tickets no Pokémon UNITE?

Pokémon UNITE acaba de ser lançado ao redor do mundo para o Nintendo Switch e os fãs já estão começando a colecionar todos os itens que o jogo tem a oferecer. A primeira experiência MOBA para a franquia traz consigo uma infinidade de mudanças em seu estilo de jogo Pokémon padrão.

Há uma diferença em como obter personagens e itens em comparação com os jogos tradicionais de Pokémon. Em UNITE, os jogadores não se aventuram mais no deserto para capturar seus Pokémon, em vez disso, os desbloqueiam resgatando a moeda do jogo disponível tanto participando de partidas quanto em compras no aplicativo.

Upgrades cosméticos, ou skins, também estão disponíveis, mas você não poderá ganhá-los simplesmente jogando. Em vez disso, as skins podem ser resgatadas com Aeos Gems ou Holowear Tickets.

Como conseguir Holowear Tickets?

Screengrab via The Pokémon Company

Holowear Tickets podem ser obtidos no jogo, mas são poucos e raros. No momento, uma das maneiras conhecidas de marcar alguns pontos para você mesmo é maximizar o Passe de Batalha e abrir uma caixa de prêmios. Lá dentro, você pode encontrar alguns Holowear Tickets. Você também ganha uma caixa de prêmios a cada 130 pontos após atingir o nível máximo no Passe de Batalha.

A outra maneira de obter Holowear Tickets agora é recebê-los do sistema Energy Reward. Gastando energia, você pode rolar os dados para obter uma recompensa com a chance de ganhar Holowear Tickets.

No entanto, essa não é uma maneira garantida de obtê-los. A taxa de surgimento é bastante baixa e a quantidade de tickets que você receberá é apenas 10, insuficiente para obter uma skin, a mais barata agora custa 18 Tickets.

Provavelmente haverá novas maneiras de adquirir esses Tickets introduzidos no jogo ao longo do tempo, mas por enquanto, essas são as duas opções que você pode escolher.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 22 de julho.