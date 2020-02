Como conseguir as classificações 8, 9 e 10 da Liga de Batalha de Pokémon Go

A Liga de Batalha de Pokémon Go ainda está em desenvolvimento para Pokémon Go, mas você já pode participar de batalhas e subir de classificação durante a pré-temporada. A Niantic está trabalhando nos detalhes para um lançamento completo.

Cada classificação da Liga de Batalha Go funciona como um tipo de referência do seu desempenho contra outros jogadores, e vai servir para colocar os melhores jogadores uns contra os outros e conceder recompensas melhores à medida que você sobe.

Mas, ao alcançar a classificação 7, há um pulo maior pare avançar ao nível 8 e acima. Não é algo difícil de fazer, já que basicamente exige que você continue participando e vencendo batalhas, o que deve ser fácil se você conseguir chegar ao nível 8 antes da primeira temporada.

Confira os requerimentos de cada classificação disponível até o momento.

Classificação Requerimento 1 Classificação inicial 2 Batalhar em cinco partidas 3 Batalhar em 10 partidas 4 Batalhar em 15 partidas 5 Vencer cinco partidas (depois de jogar as 15 primeiras) 6 Vencer mais 10 partidas 7 Vencer mais 15 partidas 8 Classificação de batalha a partir de 2.500 9 Classificação de batalha a partir de 3.000 10 Classificação de batalha a partir de 3.500

A Niantic essencialmente divide a subida em quatro níveis.

As classificações 1-3 podem ser alcançadas só por participar;

As classificações 4-6 exigem vitórias, mas as derrotas não contam contra você;

Nas classificações 7-9 você pode ver seu número de Classificação de Batalha e precisa vencer para aumentar esse número; As derrotas não fazem seu número cair, mas você vai precisar manter uma proporção relativamente alta de vitórias para que ele aumente.

A classificação 10 é a mais alta possível, e você só aumenta sua classificação de batalha se vencer.

Não existem muitos detalhes do que compõe o número da Classificação de Batalha, mas, segundo um estudo de jogadores, seria uma mistura de classificações iniciais formadas por valores de insígnias, que você pode ver no menu da Liga de Batalha Go, e influência de vitórias e derrotas. O sistema atual parece favorecer quem mais joga o jogo e não tem base nenhuma em habilidade.

Até lá, divirta-se tentando chegar ao nível 10 para conseguir as recompensas até o lançamento da primeira temporada da Liga de Batalha de Pokémon Go.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.