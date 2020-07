Como comprar ingressos para o Pokémon Go Fest 2020

O Pokémon Go Fest 2020 está chegando rapidamente e os ingressos para o evento somente digital já estão disponíveis para compra através do aplicativo Pokémon Go.

Nos dias 25 e 26 de julho, das 10:00 às 20:00, horário local, jogadores de todo o mundo podem jogar juntos e aproveitar o evento especial de dois dias e todas as festividades que acontecem em torno do Go Fest.

Você pode comprar o ingresso digital no aplicativo do Pokémon Go na loja do jogo por R$ 54,90. Essa compra única permitirá que você participe dos dois dias do evento e não há restrições, o que significa que todos que desejam comprar um ingresso podem fazê-lo.

Durante o evento, mais de 75 espécies de Pokémon aparecerão com mais frequência na natureza, raides e quando houver pesquisas especiais. Cinco habitats rotativos com o tema fogo, água, grama, batalha e amizade também aparecerão e terão diferentes Pokémon e desafios.

Junto com essa mecânica especial, um novo Desafio Global terá jogadores de todo o mundo trabalhando juntos para concluir desafios de colaboração para desbloquear mais bônus.

Para comprar ingressos, inicie o Pokémon Go e vá para a loja no menu central. Você deve clicar em uma seção específica do Pokémon Go Fest que aparece logo no início dos itens listados na loja.

Os ingressos deverão ser comprados antes de 25 de julho, se você quiser participar do Go Fest 2020 desde o início e aproveitar ao máximo o evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de julho.