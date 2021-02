Como completar o Desafio de Coleção da Cidade de Pewter no Pokémon Go Tour: Kanto

O Pokémon Go Tour: Kanto está começando e a festa inclui muitas recompensas para os jogadores, tenham eles comprado o ingresso do evento ou não.

Esse evento de um dia em comemoração ao aniversário de 25 anos de Pokémon vira o foco do jogo para tudo que estiver relacionado à região de Kanto — dos Pokémon aos treinadores e até os locais.

Os novos Desafios de Coleção coincidem, para todos os jogadores, com as mudanças de blocos de horário. Certos Pokémon de cada local da região de Kanto ficarão disponíveis a cada bloco, incentivando os participantes a explorarem as mudanças ao longo do dia. Cada local aparecerá duas vezes no evento e todos os Pokémon de todos os locais voltam para o bloco final de duas horas.

Para os Desafios de Coleção, é preciso capturar todos os Pokémon listados no tempo predeterminado. Ao fazer isso, receberá uma nova descrição na medalha de Colecionador de Elite.

Todos os Pokémon originalmente da região de Kanto terão suas formas brilhantes disponíveis ao longo do evento, o que é mais um incentivo para completar os Desafios de Coleção.

Confira a parte relacionada à Cidade de Pewter no Desafio de Coleção, em que os Pokémon encontrados perto do lar de Brock terão destaque. Esses Pokémon poderão ser encontrados com mais frequência entre as 10h e as 11h, entre as 15h e as 16h e entre as 19h e 21h locais durante o evento.

Desafio de Coleção da Cidade de Pewter no Pokémon Go Tour: Kanto

Capture um Nidoran (Fêmea)

Capture um Nidoran (Macho)

Capture um Clefairy

Capture um Paras

Capture um Diglett

Capture um Geodude

Capture um Magnemite

Capture um Onix

Capture um Voltorb

Capture um Rhyhorn

Recompensas ao completar:

Poeira x151

Encontre um Pokémon

Grande Bola x20

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.