Como completar o Desafio de Coleção da Cidade de Fuchsia no Pokémon Go Tour: Kanto

As comemorações do aniversário de 25 anos da franquia Pokémon estão começando em vários lugares do mundo com o evento Pokémon Go Tour: Kanto.

Esse evento de um dia vira o foco do jogo para tudo que estiver relacionado à região de Kanto, incluindo seus Pokémon, muitos de seus treinadores e até alguns dos locais dos jogos Pokémon Red e Pokémon Green.

O evento tem um ingresso que pode ser comprado para desbloquear mais opções ao longo do dia, incluindo uma Pesquisa Especial para encontrar um Ditto Brilhante e uma Pesquisa que pode trazer a chance de conseguir um Mew brilhante.

Mas não é preciso ter o ingresso para participar de certas partes do evento. Os Desafios de Coleção dos vários locais da região de Kanto ficarão disponíveis para todos os jogadores. O grupo de Pokémon de cada local muda a cada uma hora e as últimas duas horas do evento trazem todos eles de volta.

Como em eventos anteriores, os Desafios de Coleção pedem que você capture os Pokémon especificados no período especificado, recebendo uma nova descrição na medalha de Colecionador de Elite como recompensa.

Confira o que esperar da parte da Cidade de Fuchsia no evento Pokémon Go Tour: Kanto, com direito a vários Pokémon do tipo Venenoso usados pelo líder de ginásio Koga e vários Pokémon encontrados na região do Safari. Esses Pokémon ficarão disponíveis com mais frequência das 12h às 13h, das 17h às 18h e das 19h às 21h locais.

Desafio de Coleção da Cidade de Fuchsia no Pokémon Go Tour: Kanto

Capture um Venonat

Capture um Abra

Capture um Ponyta

Capture um Grimer

Capture um Gastly

Capture um Drowzee

Capture um Exeggcute

Capture um Koffing

Capture um Omanyte

Capture um Kabuto

Recompensas ao completar:

Poeira Estelar x151

Encontre um Venonat

Grande Bola x20

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.