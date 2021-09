Quer esteja usando a versão do Nintendo Switch do Pokémon UNITE, lançada no final de julho, ou esperando pacientemente o seu lançamento móvel, pode chegar um momento em que deseja continuar o progresso da sua conta num dispositivo diferente.

Felizmente, a TiMi Studios foi responsável por permitir isso na portabilidade móvel do jogo e os jogadores terão a opção de alternar entre o celular e o Switch na mesma conta. Com esta acessibilidade vêm algumas coisas importantes a serem observadas, então aqui está como você pode configurar a progressão cruzada no Pokémon UNITE.

Como compartilhar o progresso do Pokémon UNITE entre o Nintendo Switch e o celular

Imagem da The Pokémon Company

O processo será diferente dependendo de qual dispositivo você originalmente começou a jogar. Aqui está o que você precisa saber se já joga no Switch e planeja continuar jogando no celular.

Aqui está o processo para fazer via site oficial do Pokémon UNITE.

Enviando dados de Switch para celular

Abra a versão móvel do Pokémon UNITE

Vincule sua conta atual via conta Nintendo ou conta do Pokémon Trainer Club que você configurou ao iniciar o jogo no Switch

Se feito corretamente, você estará pronto para jogar o jogo entre os dois dispositivos, compartilhando todos os seus Pokémon adquiridos, itens e progresso

Se você começou a jogar na versão móvel do Pokémon UNITE antes de vincular sua conta Nintendo, será necessário excluir completamente o aplicativo e baixá-lo novamente para iniciar o processo de vinculação.

Envio de dados de celular para Switch

Antes de entrar no Pokémon UNITE no Switch, vincule sua conta Nintendo ou Pokémon Trainer Club na versão móvel do jogo. Isso pode ser feito no menu Configurações.

Em seguida, inicialize o UNITE para Switch e conecte-se a qualquer uma dessas contas e seu progresso deve ser compartilhado.

É extremamente importante, ao configurar sua conta de celular, vinculá-la a uma conta Nintendo ou Pokémon Trainer Club se você planeja jogar no Switch em uma data posterior. Se isso não for feito, não há como compartilhar esses dados entre os dois dispositivos.

Se você começar a jogar no Switch sem vinculá-lo à sua conta de celular, não será possível compartilhar o progresso entre os dois dispositivos para esta conta. Se quiser continuar de onde parou no celular, certifique-se de não pular direto para nenhum jogo no Switch antes de vincular ao Nintendo ou Pokémon Trainer Club ID.

Finalmente, depois de vincular uma conta, essa ação é permanente. Você não poderá interromper a conexão e vincular-se a uma conta diferente do Nintendo ou Pokémon Trainer Club sem começar de novo no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 20 de setembro.