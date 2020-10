Como capturar Registeel na expansão The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield

A expansão The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield realmente brincou com a nostalgia dos fãs, mas ao mesmo tempo também tentou manter a novidade em certos aspectos do novo DLC, incluindo os enigmas especiais necessários para capturar os dois Regis.

O trio de Titãs está trancado, junto com seus dois novos irmãos de Galar, dentro das portas seladas de grandes templos que ficam espalhados pelo mapa de The Crown Tundra. Você vai precisar localizar todos os templos e resolver três enigmas diferentes se quiser ter a chance de batalhar contra Regirock, Registeel e Regice.

No caso de Registeel, você precisa encontrar seu templo perto das Iron Ruins (Ruínas de Ferro) e seguir as instruções nas portas seladas.

“Let ring the piercing note that will wake the giant of steel.” (em tradução livre, “Que toque a nota perfurante que vai acordar o gigante de aço.”)

Ao contrário do que acontece com os outros dois Regis originais, você não precisa levar nada específico para entrar na câmara de Registeel. Você só precisa parar na frente da porta e assobiar.

Para assobiar, é só pressionar o botão esquerdo do seu Joy-Con ou Pro Controller. Isso fará com que seu personagem solte um pequeno assobio, geralmente usado para chamar a atenção dos Pokémon na natureza.

Quando você assobiar, as portas se abrirão e você poderá entrar na câmara do titã de Aço.

Depois disso, você só precisa garantir que todos os círculos no chão se acendam no padrão mostrado no golem de pedra no meio da câmara. Isso fará com que a estátua se acenda e permitirá que você interaja com ela, o que dará início à batalha com Registeel.

Você vai precisar capturar Regirock, Registeel e Regice para desbloquear o templo de Regieleki e Regidraco.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de outubro.