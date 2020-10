Como capturar Regigigas na expansão The Crown Tundra do Pokémon Sword & Shield

Os jogos de Pokémon ocasionalmente adicionam encontros secretos que muitos jogadores podem ter dificuldade em encontrar, e a expansão The Crown Tundra de Sword & Shield não é diferente.

Este DLC dá aos treinadores a habilidade de capturar todos os três do trio Titã original, Regirock, Registeel e Regice, junto com dois novos Titãs, Regieleki e Regidrago. Então, com todos os cinco Regis sendo adicionados ao The Crown Tundra, não havia como Regigigas perder a diversão.

Regigigas ainda é tecnicamente um encontro fixo no The Crown Tundra, mas o Titã do tipo Normal é um dos exemplos mais exclusivos de Pokémon fixo que existe. Ele segue as mesmas regras dos jogos anteriores, no entanto, onde pode ser encontrado no mundo superior, o que significa que você precisa de muitos Regis.

Para encontrar o Regigigas, você precisa ter o Regirock, o Registeel e o Regice. Você também precisará encontrar alguém para negociar porque também deve ter Regieleki e Regidrago em seu grupo. Isso é difícil porque você só pode capturar o Titã elétricos ou o Dragão por conta própria com uma única cópia do jogo.

Depois de conseguir coletar todos os cinco Regis básicos, você precisará ir até o Snowslide Slope e encontrar o Watt Trader pendurado ao redor do marcador de voo. Depois de encontrá-lo, desça até Giant’s Bed, apropriadamente chamada, e procure por um Raid Den inativo.

Há um Raid Den específico cercado por quatro pedras não muito longe da saída de Snowslide Slope, então não deve ser muito difícil de encontrar. Você também pode confirmar que está no covil certo removendo o Regis do seu grupo e interagindo com os marcadores vazios. O certo não terá a opção de usar uma Wishing Piece.

Se você tiver todos os cinco Regis em seu grupo, interagir com o Den fará com que ele comece a brilhar e, eventualmente, atire um grande feixe de luz. Isso irá desencadear um encontro Max Raid Battle com um Dynamaxed, Nível 100 Regigigas, que você tem que derrotar sozinho.

A boa notícia é que Regigigas terá o Slow Start como uma habilidade, o que significa que seu ataque e velocidade serão reduzidos pela metade durante os primeiros cinco turnos. Você realmente deveria tentar derrubá-lo nesse período de tempo, entretanto. Caso contrário, ele começará a bater com mais força do que qualquer coisa que você provavelmente já lutou antes.

Se você conseguir derrubar o Pokémon Colossal, ele terá uma taxa de captura de 100% e uma chance de ser brilhante.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de outubro.