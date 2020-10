Como capturar Regieleki e Regidrago na expansão The Crown Tundra do Pokémon Sword & Shield

Pela primeira vez desde a quarta geração, um novo Regi foi introduzido, desta vez na forma de Regieleki e Regidrago.

Os lendários do tipo Elétrico e Dragão foram adicionadas ao Pokémon Sword & Shield como parte da expansão Crown Tundra. Eles são parte de uma missão chave na história do DLC que envolve explorar o novo mapa e capturar Pokémon lendários.

Antes mesmo de pensar em capturar Regileki e Regidrago, você precisará caçar as ruínas que abrigam Regirock, Registeel e Regice, resolver seus enigmas e capturá-los. Todos os outros três Regis precisarão estar em seu grupo quando você chegar à área final, o Split-DecisiRuins.

“A giant of rock. A giant of ice. A giant of steel. When gather the three giants, the door of destiny shall be opened.” ou “Um gigante de rocha. Um gigante de gelo. Um gigante de aço. Quando reunir os três gigantes, a porta do destino será aberta.”

Depois de entrar, você precisará escolher entre qual novo Regi deseja desafiar e capturar. A estátua no meio da sala tem dois padrões e você deve fazer o piso brilhar no padrão do Regi que deseja capturar.

Você só poderá encontrar um dos dois por exemplar de The Crown Tundra. Portanto, a menos que você planeje obter uma segunda cópia do DLC de Sword ou Shield, provavelmente desejará encontrar um amigo para trocar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de outubro.