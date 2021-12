Como capturar Mesprit, Uxie e Azelf em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl

A região de Sinnoh é o lar de alguns dos Pokémon Lendários e Míticos mais poderosos da série Pokémon, mas um certo trio se destaca por sua importância, ajudando os jogadores a progredirem na história.

Mesprit, Uxie e Azelf, conhecidos pelos fãs como o “lake trio” ou “trio do lago”, são partes importantes da história dos Pokémon Diamond e Pearl originais. Esses Pokémon Lendários do tipo Psíquico continuam sendo importantes em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl e, como nos jogos originais, só podem ser encontrados após o clímax da história do jogo, em Spear Pillar, e após derrotar os Elite Four e o Champion.

Embora os jogadores precisem explorar todos os três lares desses Pokémon Lendários durante a campanha principal do evento, não será possível encontrar, batalhar nem capturar os três até que esses requisitos sejam preenchidos. Depois disso, Mesprit, Uxie e Azelf retornarão a seus covis em seus respectivos lagos, e só lá você terá a oportunidade de adicioná-los ao seu time.

Confira como capturar Mesprit, Uxie e Azelf, os guardiões dos lagos de Sinnoh.

Mesprit

Mesprit, o Pokémon Emoção, tem conexões fortes com o Lake Verity, que é onde os jogadores recebem seus Pokémon iniciais após os relatos de que há um Pokémon forte vivendo no lago. Ele também é o guardião do lago que estabelece uma conexão mais forte com o jogador, já que permanece depois de ser resgatado do quartel-general da Team Galactic em Veilstone City.

Depois de concluir a história principal envolvendo Dialga ou Palkia, Mesprit retorna a seu covil no Lake Verity. Usando Surf até o covil, no centro do lago, você pode encontrar Mesprit, mas, ao tentar interagir com ele, o Pokémon desaparece e começa a vagar pela região de Sinnoh. Usando o app Marking Map do Pokétch, você poderá conferir para onde o Pokémon Emoção foi, mas tentar capturá-lo pode se mostrar uma tarefa difícil, pois ele tentará escapar imediatamente. Usar um Pokémon com a habilidade Shadow Tag, como Wobbuffet, pode ser importante para fazer Mesprit não fugir da batalha.

Uxie

Uxie, o Pokémon Sabedoria, reside no centro do Lake Acuity, localizado no extremo norte da região de Sinnoh, ao lado de Snowpoint City. Depois de derrotar Candice no ginásio de Snowpoint City, o jogador precisará lidar com a Commander Jupiter no Lake Acuity, onde ela anunciará que capturou Uxie para a Team Galactic.

Assim como Mesprit, para encontrar e capturar o guardião Psíquico do Lake Acuity, é preciso passar pelos eventos do Spear Pillar e pela Pokémon League de Sinnoh. Depois, você pode usar Surf para o centro do lago e entrar no covil de Uxie, onde poderá enfrentar e tentar capturar esse Pokémon Lendário de nível 50.

Azelf

Azelf, o Pokémon Força de Vontade, é o guardião do Lake Valor e o terceiro membro do trio do lago da região de Sinnoh. O Lake Valor fica no espaço entre Veilstone City e Pastoria City, e é o primeiro lugar onde se vê as reais intenções da Team Galactic. Como no caso dos outros Pokémon, você só poderá encontrá-lo em seu covil depois de passar dos eventos de Spear Pillar e derrotar os Elite Four.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 18 de novembro.