Como capturar e evoluir Onix para Steelix em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Se você está procurando um bom tipo Pedra para o início do jogo em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, não tem como errar com o Onix. Como muitos tipos Pedra, também é do tipo Terrestre, dando a ele acesso a movimentos como Dig ao lado de clássicos do tipo Pedra como Stone Edge.

Por ser uma forma básica em sua linha evolutiva, Onix ganha EXP rapidamente e é poderoso desde o início. Evoluir para Steelix mais tarde substitui o tipo Pedra por Aço e dá a ele um aumento de estatísticas, o que é ótimo para enfrentar o pós-jogo. Se você estiver interessado em adicionar esta potência à sua equipe, veja como encontrar um Onix e evoluí-lo para Steelix em Brilliant Diamond & Shining Pearl.

Embora Steelix possa ser capturado na natureza, para obter todos os benefícios de seu conjunto de movimentos evolutivos, você precisará começar com um Onix. O primeiro lugar para encontrar um é na Oreburgh Mine, que pode ser acessada um pouco antes do primeiro ginásio. Ele tem apenas 10 por cento de chance de aparecer, então pode levar algum tempo antes que um apareça. Mais tarde, Onix pode ser encontrado na Iron Island fora de Canalave City e dentro da Victory Road no caminho para a Elite Four. (Se você não quiser se dar ao trabalho de evoluir um Onix, o Steelix também pode ser encontrado na natureza na Iron Island e na Victory Road.)

Depois de capturar um Onix, você precisará do item Metal Coat para evoluí-lo. Há cinco por cento de chance de que alguns Pokémon do tipo Aço selvagens, incluindo Beldum, Bronzor, Magnemite, Steelix e Bronzong, estejam segurando um quando forem capturados. O único outro método confiável para obter um Metal Coat é falar com o líder do ginásio Byron na Iron Island depois de derrotar o campeão da Liga Pokémon e receber a National Pokédex.

Ao receber um Metal Coat, dê-o para Onix segurar. Você precisará encontrar um amigo para trocar Pokémon, já que Onix só evolui quando é trocado enquanto segura o Metal Coat. Certifique-se de deixar claro para seu parceiro de que você deseja recuperar seu Pokémon depois que ele evoluir: você não gostaria de trocar com uma pessoa aleatória e vê-la fugir com o Steelix pelo qual você trabalhou tanto. Entre na Union Room com um amigo, inicie uma troca e envie Onix para ele. Assim que chegar com sucesso no outro grupo, ele irá evoluir para Steelix. Faça com que ele o troque de volta após a sequência de evolução e agora você terá um Steelix.

