Como capturar Bagon na expansão The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield

Os treinadores podem encontrar muitos Pokémon retornando na DLC Crown Tundra de Sword & Shield. Alguns deles são exclusivos de versão, como Bagon representando Pokémon Sword.

Bagon pode ser encontrado no Tunnel to the Top, uma caverna que leva ao Santuário da Coroa. No entanto, ele só aparecerá na versão Sword. Os proprietários de Shield só podem obtê-los no Pokémon HOME ou trocando-os com outros jogadores.

Pode levar muito tempo para um Bagon aparecer, no entanto. Ele irá surgir em torno do nível 65 e é fraco para ataques do tipo Ice, Dragon e Fairy. Mas tome cuidado para não derrotá-lo. Tente usar outros tipos de Pokémon para capturá-lo e certifique-se de trazer muitas Pokébolas.

Bagon é um Pokémon do tipo dragão e tem mais duas evoluções: Shelgon e Salamence. Você não precisará de nenhum item para fazê-lo evoluir, basta subir de nível. Ele pode Mega Evoluir usando Salamencite, no entanto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 23 de outubro.