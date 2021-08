Como bloquear a pontuação em Pokémon UNITE

O conceito central do Pokémon UNITE envolve ganhar pontos ao derrotar Pokémon selvagens e jogadores adversários. Depois de coletar alguns pontos, você deseja lutar ou se esgueirar até um gol inimigo no mapa e soltar esses pontos para enfraquecer o objetivo e aumentar o total geral de sua equipe.

Com isso, você precisará aprender muitas terminologias específicas, especialmente quando começar a entrar no Passe de Batalha e tentar completar os desafios do evento para ganhar recompensas.

Um desafio recorrente pede aos jogadores que bloqueiem uma pontuação durante o jogo. Isso simplesmente significa que você precisa interromper um inimigo quando ele estiver marcando em um dos gols de sua equipe.

A ação em si não é difícil de realizar porque qualquer ataque que acerte um Pokémon que tenta pontuar interrompe a ação, a menos que ele tenha um item ou bônus que os proteja de danos temporariamente. Isso também fica mais fácil quando o Pokémon adversário tem mais pontos no bolso, pois quanto mais pontos um Pokémon tiver, mais tempo levará para marcar a pontuação.

Se você está procurando especificamente por meios eficientes para interromper os oponentes a fim de completar um desafio, provavelmente deveria estar jogando com um atacante à distância ou Speedster. Isso permitirá que você acerte um oponente que tenta pontuar à distância ou se apresse e consiga bloqueá-lo no último segundo. Ou você pode apenas jogar nas rotas e se certificar de voltar para a defesa quando estiver sendo pressionado.

Com essa estratégia em mente, você deve sempre estar ciente do minimapa, porque você pode ver quais Pokémon inimigos têm pontos máximos prontos para marcar em um gol quando forem revelados. Você também deve evitar tentar fazer isso quando seus gols estiverem sob o efeito de Zapdos ou Rotom, porque eles tornam a pontuação instantânea, e mesmo se você atordoá-los durante a pontuação, provavelmente não contará como um bloqueio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 28 de julho.